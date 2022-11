Elternzeit verlängern, aber finanziell unabhängig bleiben – geht das?

Katja, 31: Liebe Frau Höfler, mein Mann und ich sind seit vier Jahren verheiratet, seit acht Monaten ist unser erster Sohn auf der Welt. Eigentlich war es immer mein Plan, wieder voll arbeiten zu gehen, wenn er in die Kita kommt, aber jetzt habe ich Zweifel. Ich glaube, er braucht mich noch sehr. Am liebsten würde ich meine Elternzeit noch um mindestens ein Jahr verlängern. Das würde natürlich finanzielle Einbußen bedeuten, aber vor allem würde ich meine finanzielle Unabhängigkeit verlieren. Eigentlich wollte ich es nie so machen, wie die Generation meiner Mutter – aber jetzt erscheint mir das Leben als Hausfrau und Mutter tatsächlich attraktiv. Was raten Sie mir?

Hallo Katja, das ist eine wirklich schwierige Frage, denn ganz allgemein lässt sich diese natürlich nicht beantworten. Ich denke, es handelt sich hierbei um eine sehr individuelle Entscheidung, die jeder für sich persönlich entscheiden sollte. Was ich verstehe, ist, dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen können, wieder in Ihren gewohnten Arbeitsalltag zurückzukehren und Ihren Sohn über einen langen Zeitraum nicht zu sehen und in fremden Händen zu wissen. Das ist nachvollziehbar, immerhin liegen hinter Ihnen beiden, mit Schwangerschaft und acht Monaten Elternzeit, eine lange und intensive Zeit, in der Sie vermutlich eine starke Bindung zueinander aufgebaut haben und auch ein eingespieltes Team geworden sind.

Auch Eheleute können Verträge abschließen

Die Vorstellung, nun fremden Personen das eigene Kind anzuvertrauen, kann bei vielen Eltern Ängste und Unsicherheiten hervorrufen. Auf der anderen Seite schreiben Sie, dass Ihnen der Verlust Ihrer finanziellen Unabhängigkeit Sorgen bereitet. Tatsächlich könnte ein Leben als Hausfrau und Mutter genau dazu führen. Eventuell gebe es hier die Möglichkeit, vertraglich mit Ihrem Mann entsprechende Vereinbarungen festzuhalten, wie Ihre Absicherung in diesem Fall im Alter und nach einer Trennung aussehen könnte. An dieser Stelle möchte ich Ihnen empfehlen, vorab eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Abgesehen von der finanziellen, etwas unromantischen Seite kann ich mir vorstellen, dass sich dieses Modell auch auf Ihre Partnerschaft auswirken könnte. Mir ist in Ihrer Frage aufgefallen, dass Sie die Perspektive Ihres Mannes nicht eingebracht haben, und ich frage mich, wie er auf Ihren Wunsch reagiert hat. Denn er wäre dann allein für die finanzielle Versorgung der Familie verantwortlich, was einen gewissen Druck auf viele Menschen ausübt. Vielleicht hätte er auch Interesse daran, weniger zu arbeiten und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen? In meinen Beratungen habe ich es häufiger erlebt, dass sich die Väter im Anblick der Symbiose von Mutter und Kind manchmal ausgegrenzt und frustriert fühlen. Ehrliche Gespräche darüber, wie Sie beide in diesem Fall Ihre Rollen in der Familie definieren möchten und welche Auswirkungen Sie auf der Paarebene vermuten, sind mit Sicherheit hilfreich.

Grundsätzlich müssen Sie diese Entscheidung auch nicht jetzt sofort treffen. Die Idee, stattdessen Ihre Elternzeit zunächst nur etwas zu verlängern, klingt für mich nachvollziehbar und einleuchtend. Nur sprechen Sie auch in diesem Fall mit Ihrem Mann darüber, wie Sie diese Zeit finanziell ausgeglichen bekommen. Das machen meiner Erfahrung nach leider noch immer viel zu wenige Frauen. Ich wünsche Ihnen dreien alles Gute!