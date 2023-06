Ich will jetzt Kinder, doch mein Partner ist unentschieden. Soll ich mich trennen?

Iris, 38: Liebe Frau Mantey, mein Freund und ich führen seit sieben Jahren eine Beziehung – und zwar eine sehr glückliche, solange ein bestimmtes Thema nicht zur Sprache kommt: Kinder. Denn die Realität ist: Ich will welche, er will keine. Er formuliert das allerdings nicht so deutlich, sagt stattdessen, dass er es sich nicht recht vorstellen kann, dass es ihm zu früh sei, dass er noch keine Kinder möchte. Ob sich das jemals ändern wird, kann er mir nicht versprechen. Ich dagegen weiß zu 100 Prozent, dass ich Kinder will, und zwar jetzt, denn ich werde nicht jünger. Ich hätte nichts lieber als ihn als Vater meiner Kinder, doch wenn ich mich entscheiden muss zwischen ihm und einer Familie, dann würde ich die Beziehung beenden. Was meinen Sie: Sollte ich ihm noch mehr Zeit geben? Oder allein eine Entscheidung treffen?

Liebe Iris, die Aussagen deines Partners schließen ein Ja nicht aus, aber sie zeigen seine Vorsicht und seine Ängstlichkeit. Ich stelle mir die Frage: Ist diese Zögerlichkeit etwas, das generell zu ihm gehört? Für ein klares Ja die Verantwortung zu übernehmen, ist eine große Sache, und um darüber nachzudenken, braucht er vielleicht mehr Zeit, als du ihm geben möchtest. Und vielleicht wird er auch nie ein klares Ja sagen können. Du kennst ihn schon lange und gut.

Du bist dir sicher, dass er der Vater deiner Kinder sein soll. Du liebst ihn, würdest dich aber auch für deinen Kinderwunsch von ihm trennen. Würdest du so schnell einen anderen Mann finden, bei dem du sicher sein kannst, dass er Kinder möchte, dass du ihn liebst und du auch mit ihm über eine lange Zeit glücklich sein kannst und er der Vater deiner Kinder sein sollte?

Ist dein Partner glücklich mit dir?

Du solltest für dich eine Entscheidung treffen, damit du ihm nicht später böse bist, weil er sich nicht entschieden hat. Du hast geschrieben, wie glücklich ihr beide miteinander seid. Stell ihm möglicherweise nochmal die Frage, ob er glücklich mit dir ist. Vielleicht hat er durch die schöne Beziehungserfahrung mit dir da ein ganz klares Ja auf Lager.

Und stell dir die Frage, ob du lieber mit einem Kind von ihm allein bleiben würdest oder mit einem Kind von einem anderen Partner. Es gibt immer wieder viele Trennungen mit und ohne Kinder. Auch du kannst so etwas nicht vorhersagen, nur immer dein Bestes tun.

Mit deiner Frage kommen sehr oft Menschen in meine Praxis, als Paar, oder auch allein. Viele von ihnen kämpfen mit einer Ambivalenz, wie sie auch dein Partner zu empfinden scheint. Und ich habe so einige Kinder daraus entstehen sehen – es war immer eine Freude für alle, manchmal auch erst etwas später.

Von meiner Mutter weiß ich, dass mein Vater keine Kinder wollte und sie darum sieben Jahre kinderlos waren, in den 60er-Jahren eher ungewöhnlich. Sie hat dann bewusst meinen Bruder bekommen, weil sie Kinder wollte. Zweieinhalb Jahre später war ich dann ein Wunschkind von beiden. Hätte meine Mutter sich anders entschieden, gäbe es mich nicht. Und das wäre doch schade!