Sie fragen, unser Mann für die Liebe antwortet. Dieses Mal: Wie schafft man es, dass die Ex-Frau nicht immer etwas haben will? Muss man den Anwalt einschalten?

Meine Ex-Frau will ständig Möbel zurück: Wie erreiche ich, dass das endet?

imago/All Over

Wenn wir uns trennen, müssen wir auch die inneren Verhältnisse neu sortieren. imago/All Over

Denis, 39: Meine Frau und ich haben uns im Frieden getrennt. Sie ist ausgezogen, zu einem neuen Partner. Vor einem halbem Jahr schrieb sie mir, sie hänge noch an ihrem Sessel von früher, ob sie ihn haben könne. Ich habe ihn ihr gegeben. Dann wollte sie ein bestimmtes Buch. Nicht schlimm. Dann fragte sie nach einem Bild. Als ich ihr vor einem Monat sagte, dass dies ein Ende haben muss, reagierte sie voller Hass. Was soll ich tun? Ich habe keine Lust, einen Anwalt einzuschalten.

Lieber Denis, trennen ist oft nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Die Mehrzahl der Paare, die ich in meiner Praxis bei Trennungen begleitet habe, schafft es nicht, die Beziehung in eine entspannte Freundschaft zu überführen. Manche wechseln auch nach Jahren noch die Straßenseite oder meiden die vermutete Wohngegend des Expartners.

Je näher und intensiver wir uns auf einen Partner eingelassen haben, desto tiefer muss die Trennung gehen. Besonders wenn wir miteinander Kinder haben. Der Partner wurde über die Intensität und die Jahre Teil unserer eigenen Seele und damit zentraler innerer Ansprechpartner. Seine Wünsche und Meinungen waren uns wertvoll und präsent. Wir haben die Dinge unseres Lebens auch immer innerlich mit ihm besprochen. Er wurde zu unserem inneren Du.

Zeichen eines stockenden Ablösungsprozesses

Wenn wir uns trennen, müssen wir auch diese inneren Verhältnisse neu sortieren. Er braucht einen neuen Platz und eine veränderte Bedeutung in unserer Seele. Ob es uns gefällt oder nicht, er ist und bleibt Teil unserer Biographie. Wir müssen die guten und die schlechten Erinnerungen und oft den Schmerz der Trennung sortieren, zu Ende durchleben und unseren Frieden damit machen. Das dauert nach wichtigen Beziehungen mindestens ein Jahr. Jetzt kommt deine Exfrau immer wieder mit kleinen Wünschen nach Dingen aus eurer gemeinsamen Zeit.

Ab einer gewissen Menge könnten dies Zeichen ihres stockenden Ablösungsprozesses sein. Du reagierst erst gutmütig, aber jetzt springst du auf einmal zwei Eskalationsstufen weiter und denkst an einen Anwalt. Das wiederum könnte ein Zeichen deiner stockenden Ablösung sein. Vielleicht warst du in eurer Beziehung immer ein klein wenig zu gutmütig? Vielleicht hat sie nicht gemerkt, dass du zu oft ein klein wenig über deine Grenzen gegangen bist. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, an dem die Ehe gescheitert ist. Wie macht man diesen Frieden mit seiner Geschichte und dem anderen? Wie könnt ihr miteinander sprechen, sodass du keinen Anwalt suchen musst und sie weiß, wann euer Band wirklich getrennt ist?

