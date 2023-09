Gender-Pay-Gap im Privatleben: Warum alles fifty-fifty teilen, wenn einer weniger verdient?

Laura B., 25: Mein Freund und ich ziehen demnächst zusammen, und wir haben tatsächlich schon über alles Mögliche gesprochen, was damit zusammenhängt, etwa, wie wir das mit dem Wohnungsputz, Wäsche, Geschirr und so weiter regeln. Auch über das unangenehme Thema Geld haben wir gesprochen, und die Idee ist: Wir teilen alles, also Miete, Lebensmitteleinkauf und so weiter. Im Nachhinein finde ich dieses Fifty-fifty allerdings ungerecht, denn mein Freund verdient mehr als ich, obwohl wir in ähnlichen Positionen bei unterschiedlichen Firmen in der Buchhaltung arbeiten. Es ist wahrscheinlich die Gender-Pay-Gap, mit der wir hier konfrontiert sind, und ich würde das wenigstens im Privaten so lösen, dass ich nicht benachteiligt bin. Oder wie sehen Sie das?