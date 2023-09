„Meine Frau will lieber mit ihrem Sohn als mit mir im Grab liegen.“

Hansjörg L., 81: Meine Frau will sich in dem Grab beerdigen lassen, in dem auch ihr erster Mann liegt. Nicht wegen ihm, sondern weil dort auch ihr Sohn begraben ist, der im Alter von fünf Jahren gestorben war. Sie sagt, dass sie ihm nahe sein möchte. Dabei ist es 40 Jahre her, dass er starb. Wir selbst haben keine Kinder. Ich muss sagen, dass es mich kränkt, dass meine Frau nicht mit mir begraben sein möchte.