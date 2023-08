Elke V., 62: Nachdem der Mann der ersten Frau meines Mannes gestorben ist, sucht sie die Nähe von Horst. Sie ruft mehrmals in der Woche an und bittet ihn um Rat, will über die gemeinsamen Kinder und Enkel sprechen und bittet ihn sogar um Hilfe, etwa wenn es darum geht, den Keller auszumisten. Neulich rief sie ihn sogar, als ihr Waschbecken verstopft war. Er ist auffällig hilfsbereit und scheint sich sogar über ihre Anrufe zu freuen. Muss ich mir Sorgen machen?



Liebe Elke, leider kann ich Ihnen nicht sagen, ob Sie sich Sorgen machen müssen. Erst einmal kann es ein sehr gutes Zeichen sein, dass die erste Frau Ihres Mannes sich bei ihm meldet und seine Hilfe sucht. Es kann bedeuten, dass die beiden eine gute und wichtige Zeit miteinander verlebt haben. Sie haben offensichtlich gemeinsam Kinder großgezogen und freuen sich an den Enkeln. Da scheinen sie es, zumindest für die Kinderkrieg-Familienphase einigermaßen gut miteinander gehabt zu haben.