Hier müssen Sie am Wochenende in Berlin hin: Tipps der Kulturredaktion

Männer vor dem Spiegel: Der Flo und sein Knackpopo

Ein wirklich augenöffnender Trick in Debatten ist es, die Perspektive zu spiegeln und das Ganze mal genau von gegenüber zu betrachten. Das hat Maja Zade in ihrer von Marius von Maienburg an der Schaubühne inszenierten Komödie „Status quo“ für das Thema Geschlechtergerechtigkeit durchgespielt. Der junge hübsche Florian steigt dreimal in einen neuen Beruf ein, zuerst bei einer Immobilienfirma, dann in einer Drogerie und dann – am lustigsten – als junger Schauspieler in einem Theater.

Überall trifft der süße Flo (Moritz Gottwald) auf eingespielte Frauenteams, die den Kleinen nicht besonders ernst nehmen und wenn überhaupt, dann eher sexuelles Interesse zeigen. In der Umkehrung wirkt das Verhalten absolut absurd, platt und unverschämt. Ein kleiner Flirt wird doch wohl erlaubt sein. Diese jungen Dinger mit ihren Knackpopos sind doch selbst schuld. Und was kann das Genie dafür, wenn es sexuell generationsübergreifend so attraktiv ist. Alles Humbug! Guckt in den Spiegel von Maja Zade, Männer! Ulrich Seidler

Status quo, Fr, Sa, So 20 Uhr in der Schaubühne (Globe), Karten unter Tel.: 890023 oder schaubuehne.de.

Was auf die Ohren: Das Hörspielfestival in der Akademie der Künste

Am Freitag um 14 Uhr startet das 13. Berliner Hörspielfestival in der Akademie der Künste. In der Ära der Podcasts zwar ein wenig aus der Zeit gefallen, gibt es noch immer viele Fans der Mehr-Stimmen-Aufbereitung von Literatur und Geschichten. Mal ehrlich: Wer würde sich nicht gerne mal wieder die Zeit für eine spannende Folge der drei Fragezeichen nehmen? Am Hanseatenweg in Moabit stehen dieses Jahr unter anderem die Uraufführung des neuen Stücks von Hermann Bohlen, ein Audiowalk, Diskussionen sowie Audioperformances und Workshops auf dem Programm.

Seit 2008 trifft sich die Hörspielszene in Berlin, um ihre neuesten Produktionen einem Publikum und einer Fachjury zu präsentieren. Über das Wochenende verteilt finden auch mehrere Wettbewerbe statt. Zum Rahmenprogramm gehört eine Party am Sonntagabend um 23:15 Uhr nach der Preisverleihung. Für blinde und sehbeinträchtige Menschen gibt es ein Programm mit besonderen Angeboten. Friedrich Conradi

Hörspielfestival in der Akademie der Künste, 2. bis 4. September, Tagesticket 12 Euro, Festivalpass 32 Euro.

Konzert: Moderat in der Wuhlheide

Sie sind die erfolgreichste elektronische Dreierbeziehung, die Berlin bislang hervorgebracht hat: Moderat. Was Rammstein im Rock und Die Ärzte im Punk sind, sind Moderat im Electro: Berlins wirkungsmächtigste Klangexportband. Als sich das Techno-Triumvirat vor 20 Jahren auf einer Tischtennisplatte in Berlin-Mitte gegründet hat, konnte natürlich noch niemand ahnen, dass der Name mal dermaßen schräg klingen wird. Moderat – ausgerechnet dieses Synonym für: unzureichend, mittelmäßig. Der Name war aber auch einfach zu gut. Und das hat einen Grund.

Denn: Gernot Bronsert und Sebastian Szary formten damals schon unter dem Namen Modeselektor Haudrauf-Technokellerbeats. Und Sascha Ring firmierte als Apparat, kreierte sphärischen Ambient, für den der mittlerweile sogar einen Grammy gewonnen hat. Zusammen schillern die drei Technozeichen konsequenterweise zwischen hart und zart. Ihre Musik kommt zum Einsatz in Hollywoodfilmen (etwa „Auslöschung“ mit Natalie Portman), im Arthouse-Kino (Xavier Dolans „Laurence Anyways“) und natürlich in Sebastian Schippers Berlin-Film „Victoria“. Moderat sind die großen elektronischen Klangbotschafter Berlins. Und jetzt spielen sie erstmals seit 2017 wieder hier zu Hause, in der Wuhlheide; bevor sie Ende September weiter in den USA touren. Dass ihre Show nur moderat wird – das ist völlig ausgeschlossen. Stefan Hochgesand

Moderat, Parkbühne Wuhlheide, Straße zum FEZ 4, Sa 03.09., 19 Uhr, 45 €.

Still aus Ede Müllers Musikvideo für Patrick von Blumes Single „Berlin “ Zabrisky Film

Record Release Party für Patrick von Blumes „Berlin“

Für alle, die den Lobe Block noch nicht kennen, dieses Terrassenhaus aus rohem Beton im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen, bietet sich am Sonnabend, 3. September, die Gelegenheit zum Kennenlernen. Denn hier findet die Record Release Party für die Single „Berlin“ des Musikers und Schauspielers Patrick von Blume statt, den manche aus Tatort-Episoden kennen. „Leben wir wirklich oder sind wir nur der kranke Gedanke eines Besoffskys vom Kotti“, singt von Blume. Begleitet wird er von der Sängerin Katey Lehmann und dem Gitarristen und Musikproduzenten Markus von Orten. Außerdem ist der Trompeter Philip Sindy , der bei „Berlin“ mitspielt, am Sonnabend dabei. Der Single soll im Frühjahr 2023 das Album „Der Wal“ folgen. Der Filmemacher Ede Müller hat das Video zu „Berlin“ gemacht, es wird am Sonnabend ebenfalls gezeigt. Bei den Dreharbeiten sei das Team mehrfach von Wachpersonal verjagt worden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Lobe Blocks. Susanne Lenz

Record Release Party „Berlin“, 3. September, Lobe Block, Konzertbeginn 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro incl. des Downloadcodes für „Berlin“ und der B-Seite „Wieder sehn“.

Die australische Zirkuskompanie Gravity & Other Myths mit ihrem Programm „The Mirror“ im Chamäleon Chamäleon

Fallen ohne aufzuprallen: „The Mirror“ im Chamäleon

Körperliche Grenzen scheinen hier außer Kraft gesetzt, genau wie die Gesetze der Schwerkraft, die die zeitgenössische Zirkuskompanie Gravity & Other Myths ja schon mit ihrem Namen ins Reich der Legenden verbannt. Im Chamäleon Berlin kann man sich jetzt ansehen, wie sie über die Bühne fliegen, fallen. Nur auf den Aufprall wartet man – zum Glück – vergeblich. In monatelanger Arbeit hat das Ensemble mit seinem Regisseur und künstlerischen Direktor Darcy Grant im australischen Adelaide „The Mirror“ für das Chamäleon erschaffen. Hier geht es nicht nur um Akrobatik, sondern darum, auf ungewöhnliche Weise eine Geschichte zu erzählen. Sie handelt von Liebe, Vertrauen und dem Zutrauen zu seinem eigenen Körper. Nach dem Chamäleon wird „The Mirror“ acht Wochen lang im Sydney Opera House zu sehen sein. Erst Berlin, dann Sidney. Susanne Lenz

The Mirror, Chamäleon, bis zum 30. Oktober, Tickets unter 726186845 oder tickets@chamaeleonberlin.com.

„Die Zeit, die wir teilen“ mit Lars Eidinger

Als Lars Eidinger und Isabelle Huppert am ersten Drehtag für den Film „Die Zeit, wie wir teilen“ in Köln eine Kussszene drehen sollten, standen die Produzenten vor einem Problem. Es war die Hochzeit der Pandemie, strenge Hygienemaßnamen mussten befolgt werden. Der Plan: Isabelle Huppert sollte im entscheidenden Moment unbemerkt die Hand zwischen die Münder halten. Als die Kamera lief, verwarf sie diesen Vorsatz allerdings spontan und setzte für einen echten Kuss mit Eidinger ihr Leben aufs Spiel – eine Geschichte, die er Schauspieler bis heute gern erzählt. Ob er es auch am kommenden Sonntag tun wird, davon können sich Kinogänger in Potsdam und Berlin selbst überzeugen. Bei drei Vorführungen auf der Kinotour des traurig-schönen Dramas wird er dazustoßen. Claudia Reinhard

„Die Zeit, die wir teilen“ in Anwesenheit von Lars Eidinger, So. 04.09., Potsdam: 11 Uhr im Thalia Kino, Berlin: 13 Uhr im Filmkunst 66 und 15:15 Uhr im Bundesplatz-Kino, hier gibt es Tickets.

Im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie wird es auch Programm geben. David von Becker

Kuchen und Currywurst für alle: Ein Tag im Grünen am Kulturforum

Die Anrainer des Kulturforums laden am 4. September zum „Tag im Grünen“. In der Gemäldegalerie gibt es Führungen und Workshops zu Landschafts- und Gartendarstellungen in Werken der Sammlung. Im Kupferstichkabinett spricht die Direktorin Dagmar Korbacher über „Holzschnitt. Die Kunst, die aus dem Garten kam“. In der Neuen Nationalgalerie gibt es Kurzführungen zu „Landschafts- und Naturdarstellungen in Werken der Sammlung“. Im großen Innenhof des Kunstgewerbemuseums installiert der John-Cage-Schüler Arnold Dreylatt eine immersive Klangumgebung, im Lesegarten der Staatsbibliothek liest Felix von Manteuffel E. T. A. Hoffmann. Begleitet wird er vom Orgelmeister des Musikinstrumenten-Museums Jörg Joachim Riehle. Riehle ist mit seiner Drehorgel auch im Philharmonischen Garten zwischen Philharmonie und SIM unterwegs. Dort singt der Vokalhelden Jugendchor Songs von Billie und Finneas Eilish und Manu Chao, in der Glashalle des Mies-Baus performt der Jazz-Trompeter Till Brönner Improvisations on Mies. Auf dem Kirchplatz lässt die St. Matthäuskirche Stimmen des alten Tiergartenviertels erklingen und bietet und Führungen zu den verschwundenen Gärten des alten Tiergartenviertels mit dem Stadthistoriker und Diplomingenieur für Landschafts- und Freiraumplanung Alexander Darda an. Für Verpflegung ist gesorgt. Außerdem gibt es an der „Tafel im Grünen“ auf der gesperrten Sigismundstraße ein gemeinsames Abendessen mit mitgebrachten Speisen. Und von 16 bis 20 Uhr Kuchen und Currywurst für alle, so lange der Vorrat reicht. BLZ

Ein Tag im Grünen am Kulturforum, 4. September von 12 bis 22 Uhr. Hier finden Sie das gesamte Programm.