Raubkunst: Humboldt Forum zeigt erstmals Benin-Bronzen Es sind wertvolle Kunstschätze. Die Benin-Bronzen in deutschen Museen stehen symbolisch für die Debatte um Rückgaben von kolonialem Raubgut. Im Humboldt Foru... Gerd Roth dpa

Berlin -Es ist ein kleiner Kreis, der den Unterschied markiert. Auf den Bildhinweisen neben den Kunstschätzen findet sich in orangefarbenen Buchstaben das Wort „Leihgaben“. Die Erläuterungen weisen auf eine bahnbrechende Eigentumsübertragung hin, vorläufiger Höhepunkt einer seit Jahren tobenden Debatte um Rückgaben von kolonialem Raubgut aus deutschen Depots. Die Benin-Bronzen gehören nun einem Museum in Nigeria, in dem das frühere Königreich Benin liegt. Mit seinem letzten Öffnungsschritt zeigt das Humboldt Forum Berlin einen Teil seines alten Bestandes - als Leihgaben.