Berlin - Berlin wächst, Berlin verändert sich. Jeden Tag. 3,75 Millionen Menschen leben mittlerweile hier und machen die Hauptstadt mit ihren zwölf Bezirken zu einem Ort, der niemals stillsteht. Mal fließt das Leben pulsierend, mal in ruhigen Bahnen durch die Straßen der Stadt. So kannten wir unser Berlin bisher.

Seit jeher kommen neue Menschen nach Berlin, eröffnen neue Läden und setzen neue Trends. Vor allem kulinarisch hat sich Berlin zur echten Genuss-Hauptstadt entwickelt.

Allerdings hat, wie Sie wissen, das Coronavirus vor geraumer Zeit unser Berlin erreicht. Das führt nach wie vor auf vielerlei Ebenen zu Einschränkungen – im kulturellen Bereich ebenso wie in den Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Nichtsdestotrotz sind diese mittlerweile dank sinkender Inzidenzzahlen auf den zweiten Blick vielfältiger, als wir vermuten. Welche Möglichkeiten der Zerstreuung Sie gerade in Zeiten von Corona haben, können Sie auch weiterhin im kostenlosen Freizeit-Newsletter „Rausgehen“ der Berliner Zeitung erfahren.

Vom Shop, der online und vor Ort Originelles anbietet, über fesselnde Romane oder Do-it-yourself-Bücher mit praktischen Tipps und Anleitungen, fantastische Musik-Alben, coole Podcasts, Livestreams, virtuelle Rundgänge oder Besuche in Museen und Galerien, spannende Serien und Dokus oder Filme, die man gesehen haben sollte über neueste Fitness-Trends für draußen oder zuhause, leckere Rezepte, besondere Lokale bis zu Spaziergängen in grünen Oasen der Stadt oder Ausflügen in die Natur – ich überrasche Sie weiterhin immer freitags via E-Mail mit handverlesenen Empfehlungen und Tipps zum Wochenende, um Ihnen diese ungewöhnliche und zuweilen ungewisse Zeit ein klein wenig zu versüßen.

Melden Sie sich dafür einfach hier an

