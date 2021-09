Berlin - Dass TV-Sender kurzfristig ihr Programm ändern, ist nicht ungewöhnlich. So rückte der RBB für den Mittwochabend um 22.15 Uhr die Reportage „Afghanistan, mein verwundetes Land“ ins Sendeschema – doch die ursprünglich geplante Sendung hat es in sich. Denn eigentlich sollte sich hier die Dokumentation „Sondervorgang MeToo“ den Vorgängen an der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen widmen und dabei der Frage nachgehen, ob der 2018 entlassene Direktor Hubertus Knabe, laut RBB-Annonation ein „unbequemer Mahner gegen die Verklärung der DDR-Vergangenheit“, einer politischen Intrige zum Opfer gefallen sei.

Knabe war vorgeworfen wurden, die jahrelangen sexuellen Übergriffe seines Stellvertreters Helmuth Frauendorfer nicht unterbunden zu haben. Der Stiftungsrat war sich damals einig: Nicht nur Kultursenator Klaus Lederer als Vorsitzender, sondern CDU-Mitglieder wie Monika Grütters und Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, stimmten für die Entlassung. Der umstrittene Historiker bestritt die Vorwürfe, stimmte dann vor Gericht einem Vergleich zu. Ein Untersuchungsausschuss, den die Opposition von CDU und FDP einberufen hatte, legte in dieser Woche seinen Abschlussbericht vor und erklärte, die Entlassung Knabes sei rechtmäßig gewesen.

Im RBB war die Entscheidung hart umstritten

Die Ankündigung der geplanten RBB-Doku las sich so, als teilte sie die Vorwürfe von CDU und FDP und stellte die Verdienste von Knabe heraus, der angeblich „mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt“ worden sei – das allein deutete schon die politische Zielrichtung von Autor Maurice Philip Remy an. Im RBB war die Entscheidung, seinen Film zu produzieren, hart umstritten, schließlich hatte der Sender selbst als eines der ersten Medien über die jahrelang ungehörten Vorwürfe junger Mitarbeiterinnen über sexuelle Übergriffe und das bedrückende Arbeitsklima an der Stasi-Gedenkstätte berichtet. Doch zur kurzfristigen Verschiebung führte erst das Eingeständnis des Autors, dass er sich aktiv für Hubertus Knabe engagiert habe, zum Beispiel Spendenaufrufe für dessen Gerichtskosten geteilt habe. So hatte Knabe für seine Aussageverweigerungen vor dem Ausschuss eine Ordnungsstrafe von 1000 Euro bekommen.

Nun soll Autor Remy, dem nicht zum ersten Mal übermäßige Parteinahme als Dokumentarist vorgeworfen wird, seinen Film bis zum 27.10. überarbeiten – und sein Engagement für Knabe selbst transparent machen. Eigentlich ein Unding. Doch selbst wenn er diesen Spagat schaffen würde – eine derart klare Voreingenommenheit passt kaum zu einer Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zu Ausgewogenheit und Objektivität verpflichtet ist. Der Film „Sondervorgang MeToo“ ist Stoff für die interne Aufarbeitung beim RBB – aber nichts für das TV-Programm.