Record Store Day lockt mit limitierten Vinyl-Editionen Seit 2011 gibt es auch in Deutschland den Record Store Day. Was Musikfans am 22. April in die Läden locken soll. dpa

ARCHIV - Vinyl-Schallplatten sind oft totgesagt worden. Doch das ist nicht ganz richtig. Mark Humphrey/AP/dpa

Berlin (dpa) -Schallplatten-Fans können sich am Samstag (22.4.) auf über 400 limitierte Vinyl-Releases anlässlich des Record Store Day freuen. Rund 240 Läden nehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der internationalen Verkaufsaktion teil, wie der Veranstalter mitteilte. „Wir möchten erreichen, dass die Leute wieder in die Plattenläden gehen und die Kultur vor Ort erleben. Mit dieser Idee ist der Record Store Day ja auch entstanden“, sagte der Projektmanager Carsten Wetzl.