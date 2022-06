Der Essay „Das Märchen vom Gendersterntaler“ von Ingo Meyer ist vor einem Jahr in der Berliner Zeitung am Wochenende erschienen. Er wurde zuerst für den Reporterpreis und nun auch für den Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie „Meinung“ nominiert. Morgen werden in Berlin die Gewinner bekannt gegeben.

Berliner Zeitung: Wie lange hast du an deinem Essay gearbeitet?

Ingo Meyer: Brutto sicherlich ein halbes Jahr. In den Text ist viel eingeflossen, was ich an Material in der Zeit zusammengetragen hatte. Die eigentliche Arbeit am Text dauerte mehrere Wochen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Du arbeitest im Korrektorat der Berliner Zeitung. Hat dich dein Job dazu motiviert, dich mit Gendersprache auseinanderzusetzen?

Auf jeden Fall. Ich bin ja tagtäglich damit konfrontiert und habe die Veränderung in den Schreibweisen sehr schnell und sehr deutlich wahrgenommen. Vor allem eine problematische Seite dieser Sprache wurde mir sofort klar. Wenn ein Text etwa als Quelle die „Mitarbeiter:innen der Pressestelle“ angibt: Wurde da wirklich recherchiert, ob die genannte Personengruppe aus Männern, Frauen und nichtbinären Menschen besteht? Wenn ich mit Stern oder anderen Symbolen den Fokus auf die Geschlechter lege, wie kann ich da verifizieren, dass das, was ich behaupte, stimmt? Eine geschlechtslose, generische Form enthebt mich dieser Nachforschungsmühen.

Berliner Zeitung/Mike Fröhling Zur Person Ingo Meyer, 1963 in Thüringen geboren, in Mecklenburg aufgewachsen. Studium der Anglistik und Germanistik in Berlin und Edinburgh. Danach freier Stadt- und Kulturberichterstatter, Sachbuch- und Hörspiel-Autor. Zwischendurch drei Jahre nach Estland: die deutsche Sprache unterrichten. Derzeit freier Texter und Schlussredakteur für den Berliner Verlag. Unter www.gendersterntaler.de sammeln er und zwei Mitstreiter Texte, die sich wie sein Essay mit der Kritik an der Gendersprache befassen.

Unter www.gendersterntaler.de sammelt er gemeinsam mit XY Artikel zum Thema seines Essays.

Was denkst du über die Behauptung, dass unsere Sprache ungerecht und patriarchal sei?

Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass ausgerechnet die deutsche Sprache unter den vielen Sprachen auf der Erde ungerecht sei. Wenn Sprache und Gerechtigkeit korrelieren würden, müsste in der Türkei oder in arabischen Ländern eine Geschlechtergerechtigkeit ohnegleichen herrschen, weil die Sprachen in diesen Regionen sehr „geschlechtergerecht“ sind. Dann wäre Isländisch eine höchst ungerechte Sprache, Island hat aber einen sehr hohen Index, was Gleichberechtigung betrifft. Das irritiert mich an dem ganzen Denkprozess. Es herrscht bei den Befürwortern der Gendersprache eine Art magische Vorstellung, dass man die Sprache ändert und, voilà, die Gesellschaft wird besser. Ich denke, eine Gesellschaft wird besser, wenn man die Gesellschaft ändert. Und das lässt sich nicht auf der sprachlichen Überholspur herbeizaubern. Außerdem muss man beachten: Wenn man diese Sprache übertreibt, verprellt man ganz viele Menschen, die für Gerechtigkeit sind, die aber sprachlich beim Gendern nicht mitmachen wollen. Ich finde es jammerschade, wie viel Energie wir in diese Diskussion stecken.

Findest du, dass die Befürworter gendergerechter Sprache ideologisch argumentieren?

Teilweise schon. Da kommt viel aus der Identitätspolitik. Die Befürworter argumentieren vor allem aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit, weniger aus der sprachlichen Realität heraus.

Viele Medienvertreter sind für Gendersprache, viele Menschen auf der Straße und aus dem Alltagsleben hingegen stehen ihr kritisch gegenüber. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?

Ich denke, dass der Diskurs von einer akademischen und medialen Blase geprägt wird. Viele Menschen außerhalb dieser Blase spüren, dass das Gendern nichts mit ihrem Alltag zu tun hat, und sie verstehen den ironischen Vorschlag, den Bernd Stegemann an das Kapital richtet: „Unterwirf dich den sprachsensiblen Forderungen, sodass die Aktivisten einen Triumph feiern, und nutze die Aufregung, um die Rendite zu steigern.“ Wenn ich durch meinen Kiez gehe, zu meiner Hausärztin oder zu meinem Bäcker, dann höre ich diese Sprache überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Gendersprache sich in der Bevölkerung durchsetzt, dafür ist sie zu kompliziert. Sprache tendiert immer zum Simplen, zur Effizienz. Die Gendersprache ist das Gegenteil davon. Sie wird scheitern, nicht weil die Leute inhaltlich dagegen sind, sondern weil es ungemein schwierig ist, fröhlich vom Wochenende zu erzählen, wenn man sauber unterscheiden muss, habe ich drei Freunde oder drei Freund:innen oder drei Freundinnen getroffen.

Ist das dein Hauptargument? Dass diese Sprache unpraktikabel ist?

Das wäre mein zweites Argument. Mein Hauptargument ist, dass gegendertes Deutsch Menschen ausschließt, den Denkraum kleiner macht. Wenn ich „die Afrikaner“ sage, dann kann ich alle Vorstellungen reinpacken, die ich habe. Wenn ich Afrikaner und Afrikanerinnen sage oder Afrikaner:innen, konzentriere ich mich auf das Geschlecht dieser Menschen. Alle anderen Eigenschaften, die diese Menschen noch haben oder haben könnten, werden überdeckt durch diesen Fokus aufs Geschlechtliche. Die Sprache wird sexualisiert.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Und der zweite Aspekt, den du kritisierst, ist der sprachästhetische?

Genau. Die Sprache klingt bürokratisch und ist kompliziert. Sie ist übrigens auch nicht sensibel, wenn sie permanent das Geschlecht herausstellt. Für mich ist es sensibel, die Dinge zu verhüllen, die nicht ungefragt ans Licht sollen. Wir sitzen hier ja auch nicht ohne Unterhosen im Raum.

Wie waren die Reaktionen auf deinen Text?

Die Leserzuschriften, mehr als hundert, waren eindeutig. Die Leser, auch viele weibliche, haben mir zugestimmt und stellenweise auf Knien gebeten, dass wir die Gendersprache bei der Berliner Zeitung nicht einführen.

Es kamen kaum Widerworte?

Ein oder zwei … Darf ich ein Wort an unsere Leser richten?

Gern.

Liebe Leser! Stellen Sie sich vor, Sie laden aus Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis einen Menschen, dem sie vertrauen, der aber Ihre Haltung in der Genderfrage nicht teilt, zum Gespräch ein. Aus Zuhören kann Verständnis erwachsen, aus Verständnis Toleranz, aus Toleranz Akzeptanz. Diskutieren Sie miteinander. Und dann schauen Sie, wo Sie miteinander landen.

Wenn du im Gespräch bist mit Kollegen, die gendern wollen, wie ist dann die Diskussion? Kann man zueinander finden?

Es gab bisher keine Gespräche, die tief und lang genug waren. Es geht selten ans Grundlegende. Ich habe eine interessante Mail von einem Kollegen bekommen. Ich zitiere: „Es geht den Genderbefürwortern weniger darum, alle Geschlechter mitzumeinen auf eine Weise, die logisch Sinn ergibt. Es geht eher darum, eine sprachliche Sensibilität herzustellen, die durch die Irritation in der Sprache aufmerksam macht, dass wir die Vielgestaltigkeit geschlechtlicher Variation im Sprechen und Schreiben oft nicht mitdenken.“ Das konnte ich sehr gut nachvollziehen, und es hat mir geholfen, das alles zu verstehen. Ich bin aber an zwei Stellen hängengeblieben. Genderfreudigen Menschen scheint klar, dass ihre Sprache logisch oft hinkt. Und das nehmen sie in Kauf. Ich als Journalist, zumal als Schlussredakteur, kann aber keine Sprache gutheißen, die logisch wenig Sinn ergibt. Und der zweite Punkt: Es geht ihnen um Irritationen in der Sprache, sie wollen auf etwas aufmerksam machen. Das sollen sie gern tun, aber bitte nicht im Journalismus. Im Journalismus geht es darum, gute Texte abzuliefern, die leicht verständlich sind und in denen der Fokus auf dem Thema liegt, nicht auf der geschlechtlichen Vielfalt.

Du bist jetzt für einen der wichtigsten journalistischen Preise Deutschlands nominiert, als Schlussredakteur der Berliner Zeitung. Wie fühlst du dich damit?

Ich freue mich natürlich total, ich hatte nicht wirklich damit gerechnet. Ich dachte mir, dass in der Jury bestimmt Menschen sitzen, die Gendersprache vehement befürworten. Anscheinend hatten sie aber die Größe, meinen kontroversen Text trotzdem zu nominieren. Das gibt mir Hoffnung, dass unsere Gesellschaft sich nicht selber auffrisst und alle Herausforderungen irgendwann meistert.

Morgen Abend wissen wir mehr. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung und toi toi toi!

Der Theodor-Wolff-Preis wird am Mittwoch, den 22. Juni 2022, in Berlin vergeben.