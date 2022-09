Reeperbahn-Festival: Bill Kaulitz schwelgt in Erinnerungen Bevor die Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz nach Los Angeles gezogen sind, lebten sie zusammen in und um Hamburg. Nun ist Sänger Bill wieder in der Han... dpa

Hamburg -Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) hat bei einem Arbeitsbesuch auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg ein bisschen Heimatgefühle bekommen. „Ich muss schon sagen: Wenn ich jetzt wieder in Hamburg bin, dann kommen schon Erinnerungen hoch. Irgendwie hat die Stadt einen besonderen Platz in meinem Herzen“, sagte Kaulitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er sei immer wieder gerne hier. „Irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Heimat.“