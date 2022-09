Reeperbahn-Festival hofft auf 40.000 Besucher in den Clubs Hunderte Bands und Acts aus vielen Ländern wollen beim Hamburger Reeperbahn-Festival zeigen, was sie können. Sie spielen in Kiez-Clubs, vernetzen sich in der... dpa

ARCHIV - Die Sonne scheint über einem Logo des Reeperbahn-Festivals. Das Festival lockt wieder Musikfreunde nach Hamburg. Es ist auch Branchentreff. Axel Heimken/dpa

Hamburg -Was die Berlinale für die Filmbranche ist, ist das Reeperbahn-Festival für die Musikbranche. Das ist zumindest der Anspruch des Hamburger Clubfestivals, das nun wieder in den Startlöchern steht. Von Mittwoch an werden in der Hansestadt im Kult-Viertel St. Pauli fast 300 Acts aus 38 Nationen auf den Bühnen erwartet.