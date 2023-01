Regisseur Barchatow überzeugt mit „Simon Boccanegra“ Der international gefragte russische Regisseur Wassily Barchatow hat mit seiner Version von Giuseppe Verdis „Simon Boccanegra“ das Premierenpublikum an der D... dpa

Berlin -Der international gefragte russische Regisseur Wassily Barchatow hat mit seiner Version von Giuseppe Verdis „Simon Boccanegra“ das Premierenpublikum an der Deutschen Oper in Berlin überzeugt. Für Barchatows klar strukturierte Erzählung des verworrenen Stoffs um rivalisierende Machthaber und ihre persönlichen Verstrickungen gab es am Sonntagabend deutliche Zustimmung des Publikums, aber auch für Inszenierungsteam, Solisten, Ensemble und Orchester unter der Leitung von Jader Bignamini, Chefdirigent des Detroit Symphony Orchestra.