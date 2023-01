Regisseur James Cameron verrät Details zu „Avatar 3“ Mit dem zweiten Teil seiner Science-Fiction-Abenteuerreihe lockt James Cameron derzeit viele Menschen in die Kinos. Nun gibt der Regisseur Einblicke in den N... dpa

Los Angeles -Der kanadische Regisseur James Cameron hat Details zum nächsten Film seiner „Avatar“-Reihe verraten. „Sie werden zwei völlig neue Kulturen im nächsten Film kennenlernen“, sagte der 68-Jährige dem Branchenblatt „Deadline“ am Rande der „Critics Choice Awards“ in Los Angeles. Auch Feuer werde eine wichtige Rolle spielen. Außerdem werden neue Orte in Pandora besucht, wie Cameron sagte.