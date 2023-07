Die litauische Hauptstadt wird dieses Jahr 700 Jahre alt. Als Geburtstagsgruß erinnern wir uns an fünf intensive Jahre an den grünen Hügeln, um die die Flüsse Neris und Vilnelė fließen. Für uns ist Vilnius noch immer die schönste Hauptstadt Europas. Wir sind stolz, dass wir im Gespräch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern Litauisch gelernt und die Sprache seither nicht verlernt haben. Klara wurde in Vilnius 2012 eingeschult und lernte an der Saulės-Gojus-Schule Lesen und Schreiben in drei Sprachen. Felix lehrte von 2011 bis 2016 an der Europäischen Humanistischen Universität auf Belarussisch, Russisch und Englisch Kulturwissenschaften.



Der litauische Großfürst Gediminas schrieb 1323 einen Brief an Kaufleute und Handwerker in deutschsprachigen Landen. Er warb vor 700 Jahren auf Latein für die von ihm am Ufer der Neris gegründete Metropole. Bis in die frühe Neuzeit gab es in Vilnius eine Gemeinschaft katholischer Einwohner, die Deutsch sprachen.

Später orientierten sie sich zumeist an der polnischen Sprache und Kultur. Dank Gediminas Brief wissen wir, dass die Hauptstadt des Großfürstentums Litauens von Anfang an auch Wilna hieß. Der litauische Name Vilnius setzte sich auf Deutsch erst als Folge des Zweiten Weltkriegs durch, weil die sowjetische Führung auch auf Russisch die litauische Version des Stadtnamens einführte. Heute beharrt nur noch die deutsche Botschaft darauf, dass der deutsche Name der Stadt Wilna ist.

Uns ist Vilnius als mehrsprachige Stadt in Erinnerung geblieben, in der es einen alltäglichen Modus für das Zusammen- und Nebeneinander der Kulturen gibt. Es ist dramatisch, dass diese lebendige Mehrsprachigkeit im Zuge der Ausweitung der russischen Kriegszone in der Ukraine 2022 eine neue Bedeutung bekommen hat, weil Russisch heute wegen Zehntausender Geflüchteter aus der Ukraine und Belarus wieder stärker präsent in den Straßen von Vilnius ist. Als Zeichen unserer Sehnsucht nach Vilnius haben wir zum Stadtjubiläum kurze Silhouetten unserer Lieblingsorte verfasst, die für uns mit wichtigen Erinnerungen verbunden sind.

Zu Hause

Klara: Žvėrynas war für mich nicht nur ein wunderschönes Viertel mit bunten, verwinkelten, alten Holzhäusern, sondern auch mein Zuhause. Es war der Ort, an dem ich die meiste Zeit verbrachte und ich mich wohlfühlte. Wir wohnten neben einer orthodoxen Kirche mit zwiebelförmigen Türmchen, welche umgeben war von alten Ahornbäumen. Einmal durften wir nach oben zu den Glocken steigen und diese Läuten lassen. Das war ein unglaublich erhebendes Gefühl, da ich wusste, dass alle in der Umgebung die Glocken hören konnten.

Nebenan liegt der Bäcker Mindaugas, bei dem wir am Wochenende frische Baguettes und Croissants holen konnten. Ich liebte es, von unserer Straße, der Vytauto gatvė, mit dem Fahrrad mit Schwung in Richtung Neris zu rasen und dann auf der Brücke stehenzubleiben. Von dort aus kann man weit über den Fluss hinausblicken und sieht im Winter die Eisschollen unter der Brücke entlangtreiben.

Der Platz

Felix: Am leeren Platz inmitten des historischen Vororts Lukiškės kam für uns im Alltag alles zusammen: die Fahrt zur Arbeit und der Weg zur Schule entlang des Gedimino prospektas, im Gebäude der einst russischen Gerichtsbarkeit das Sonderarchiv mit den Unterlagen des KGB, in der Tauro gatvė das Zentrum für Deutschlandstudien an der Europäischen Humanistischen Universität, im Kellergeschoss das Kabuff der russischsprachigen Schneiderin, die kaputte Reißverschlüsse austauschte, an der Ecke im Jugendstilgebäude mit den weit sichtbaren Atlanten ein Etno Café, das heute Huracan heißt und manchmal auch ein ziemlich sowjetisches Mittagessen in der Mensa des Konservatoriums.

Im Winter baute die Stadt hier im Kampf gegen die Leere, die nach dem Abriss des Lenin-Denkmals verblieben war, eine Eislaufbahn auf. Eines Sommers können unsere Kinder durch ein Weizenfeld rennen, das an die sowjetischen Deportationen 1940/41 erinnern. Den Streit um die Neugestaltung des Platzes verfolgte ich als Teil des Alltags. Und am Ende schrieb ich eine Geschichte des Gefängnisses, das nach dem Vorort Lukiškės benannt ist.

Der Park

Klara: Wenn ich an den Vingio Parkas denke, sehe ich erst mal den Hügel an der Latvių gatvė in der Nähe der Fußgängerbrücke vor mir, die zu dem Park führt. Es ist der geniale Rodelberg, auf dem wir mit Schlitten runtersausten. In einem unserer ersten Winter in Vilnius, war die Stadt wunderschön zugeschneit. Wir gingen dort fast jeden Tag hin, um Schlitten zu fahren. Bei einem Besuch meiner Tante sauste ich mit ihr den Hügel hinunter. Wir fuhren über eine Rampe und schienen über die Schneelandschaft zu fliegen. Nachher taten uns die Bäuche weh vor Lachen.



Im Sommer ist der Vingio Parkas der beste Ort, um Inlineskaten zu gehen. Trotz kleinerer Unfälle machte es mir irgendwann unglaublich Spaß. Ich liebte es, auf der glatten Strecke inmitten von wunderschönen Bäumen, umgeben von angenehmer Stimmung zu fahren – ein befreiendes Gefühl.

Der Turm

Felix: Vom Parlament Seimas führt ein Wanderweg unmittelbar am Ufer der Neris zum Fuße des Fernsehturms von Vilnius. Auf diesem Weg versteht jeder, warum Gediminas just in Vilnius die Hauptstadt seines litauischen Fürstentums errichtete: Es ist idyllisch, hügelig und die Neris windet sich selbst 700 Jahre später noch durch die Landschaft. Wer hier entlangwandert, glaubt nicht, mitten in einer europäischen Hauptstadt zu sein. Eher wirkt es wie ein Naturpark weit außerhalb der Tore einer solchen. Den Weg vom Flussufer zum Fernsehturm finden nur Erfahrene und er ist während des Frühlings nicht begehbar.

Alternativ fährt man mit dem Trolleybus aus dem Stadtinneren, vorbei am historischen Rundfunk-Gebäude, durch das Neubauviertel Karoliniškės. Unter den Opfern der Protestierenden, die im Januar 1991 den Fernsehturm gegen sowjetische Panzer verteidigten, waren besonders viele Einwohner der umliegenden Wohnhäuser in Lazdynai. Wer sich zu Fuß oder mit dem Trolleybus bis zum Fernsehturm vorgearbeitet hat, wird durch den Ausblick auf ganz Vilnius belohnt. Das Restaurant heißt immer noch Milchstraße, denn der Fernsehturm ist eine Galaxis für sich.

Der Fluss

Klara: Ich liebte es, an der Neris gemeinsam mit meinen Geschwistern Drachen steigen zu lassen. Es gab fast immer genügend Wind, um sie richtig schön hoch fliegen zu lassen. Eine geheime Achse mitten in der Stadt ist die Weiße Brücke. Nicht weit von dort liegt am Nationalmuseum ein Hubschrauberlandeplatz. Wir beobachteten die Windhose und wussten gleich, aus welcher Richtung der Wind blies. Auch auf der Wiese drumherum war eine große flache Fläche, auf der wir uns austoben konnten. An Sommerabenden machten wir auf der großen grünen Freifläche unterhalb der Weißen Brücke Picknick, um die bunten Heißluftballons in die Höhe steigen zu sehen, bis sie am Horizont verschwanden. Gemeinsam mit meinem Vater habe ich manchmal Ausflüge mit dem Tandem entlang der Neris gemacht. Der Fluss schlängelt sich durch die ganze Stadt, bis man am Badestrand in Valakampiai ankommt. Wo sonst kann man unmittelbar in der Hauptstadt am Flussufer baden gehen?

Die Universität

Felix: Die Universität von Vilnius ist nicht nur die älteste und wichtigste Hochschule des Landes. Hier kann man auch die Machtverhältnisse im neuen Litauen gut ablesen. Ganz unmittelbar neben dem Präsidentenpalais liegt die Historische Fakultät, denn Litauen ist ein Staat, in dem Historiker nach 1990 mehr zu sagen hatten, als andere Wissenschaftler. Gleich dahinter liegt die Fakultät für litauische Literatur. Und auch die philosophische Fakultät befindet sich nebenan, denn zum Beginn der Unabhängigkeit gab es neben vielen praktischen Problemen auch existenzielle philosophische Fragen zu lösen.

Zur deutschen Sprache gibt es im übernächsten Hof gleich zwei Verbindungen: das Jiddisch-Institut, in dem die moderne Sprache gepflegt wird, die in Litauen bis zum Holocaust von der Mehrheit der Juden zu Hause gesprochen wurde und die u.a. auf das Mittelhochdeutsche zurückgeht. Und eine germanische Philologie, die einer trockenen Blume gleich zu verwelken scheint, weil in Zeiten von Netflix auch in Litauen kaum noch jemand Deutsch lernen will.

Eine lebendige Symbiose zwischen litauischer und deutscher Kultur hatte im 18. Jahrhundert der Pfarrer Kristijonas Donelaitis erlangt. Mit seinen in beiden Sprachen verfassten Gedichten wurde er zum Begründer der weltlichen litauischen Literatur, obwohl sie zumeist erst nach seinem Tod erschienen. Zur Erinnerung an ihn steht eine Donelaitis-Statue in unmittelbarer Nachbarschaft zum Präsidialpalais an der Bibliothek der Universität.

Die Kirche

Klara: Die barocke Kirche der heiligen Apostel Peter und Paul fand ich als Kind beeindruckend. Die Kuppel, durch die das Licht in das Innere der Kirche durchstrahlt, ist faszinierend. Dieser Ort spielte eine wichtige Rolle, da der Schulbus dort eine Haltestelle hatte und ich somit fast jeden Tag dort war. Als ich in den Bus einstieg, begrüßte der freundliche Fahrer Antanas mich und meine Schulkameraden. Dann fuhren wir zusammen zum idyllischen Ort, an dem einige Kilometer außerhalb von Vilnius der Saulės Gojus liegt.

Der zweisprachige Unterricht auf Litauisch und Englisch machte wirklich Spaß. Wir hatten auch Unterricht im Wald und lernten viel durch Ausprobieren. Auf einen Tag im Jahr freute ich mich immer besonders: Užgavenės, das Fest, bei dem man das Ende des Winters feiert. Wir bastelten gruselige Masken, um den Winter zu verjagen, übten traditionelle Spiele ein und sangen Lieder. Zusammen freuten wir uns auf den Frühling, selbst wenn manchmal noch Schnee lag.

Die Schaukel

Klara: Am meisten habe ich an Užupis die Schaukel unter dem kleinen Bächlein gemocht, die Wunschschaukel heißt. Auf großen Steinen überquert man den Weg zur Schaukel, die unter der Užupio Brücke hängt. Ich habe genau vor Augen, wie meine Freundin und ich nur wegen dieser Schaukel auf einen Spaziergang mit unseren Eltern einwilligten. Wir wollten kaum noch von diesem Ort weg. Einmal wünschte ich mir auf der Brücke, dass ich für immer in Vilnius bleiben könnte, weil ich meine Zeit dort so genoss.

Unsere persönlichen Tipps für Touristen:

Holzhausviertel



Nördlich des Hotels Lietuva erstreckt sich in Šnipiškės eine traditionelle Siedlung von Holzhäusern. Šilutės g.



Mint Vinetu



Der Buchladen in der Altstadt bietet auch Antiquarisches in anderen europäischen Sprachen. Šv. Ignoto g. 16



Мо Muziejus



Die private Sammlung moderner litauischer Kunst in der Wallstraße ist ein neu entstandener Magnet. Pylimo g. 17



Swedbank Terasa



Die Aussichtsplattform vor dem Swedbank-Gebäude ist ein architektonisches Kleinod und öffnete einen Blick auf Vilnius. Konstitucijos pr. 20a



Vilniaus Muzejus



Das unscheinbare Museum macht die wechselhafte Stadtgeschichte von Vilnius zum Thema. Vokiečių g. 6



Zu den Autoren: Dr. Felix Ackermann, schrieb am Deutschen Historischen Institut Warschau eine Geschichte der Einsperrung in Polen, Litauen, Belarus und der Ukraine. Über seine Arbeit an der belarusischen Exiluniversität in Wilna schrieb er das Buch „Mein litauischer Führerschein“, das im Suhrkamp Verlag erschien. Klara Ackermann besucht die 10. Klasse des Romain-Rolland-Gymnasiums in Berlin Waidmannslust.