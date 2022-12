Rekonstruktion am Humboldt Forum nicht zu Ende gedacht Die Diskussion um religiöse Symbole an Deutschlands wichtigstem Kulturprojekt ist aus Sicht von Generalintendant Hartmut Dorgerloh auch in der Entstehung des... dpa

Berlin -Die Diskussion um religiöse Symbole an Deutschlands wichtigstem Kulturprojekt ist aus Sicht von Generalintendant Hartmut Dorgerloh auch in der Entstehung des Berliner Humboldt Forums begründet. „Man hatte sich für eine Eins-zu-eins-Rekonstruktion der Fassaden und der Kuppel entschieden“, sagte Dorgerloh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, „das ist dann eben eine der Konsequenzen, die man möglicherweise nicht zu Ende gedacht hat.“