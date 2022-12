Rekord: 78 Weihnachtslieder in den Charts Die Festtage sind zwar vorbei, aber in den Charts hallt Weihnachten noch ordentlich nach. „Last Christmas“ ist der Spitzenreiter. dpa

Baden-Baden -Zumindest in den deutschen Single-Charts weihnachtet es noch - satte 78 Weihnachtslieder sind dort aktuell vertreten, wie GfK Entertainment mitteilte. Spitzenreiter ist Wham! mit „Last Christmas“ und übernimmt somit die Führung von Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“. Die aktuelle Woche überbietet somit den Rekord aus dem Vorjahr, als 71 Festtagstitel in den Offiziellen Deutschen Charts platziert waren.