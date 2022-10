„Renaissance“: Gipsy Kings kommen mit Verstärkung zurück Die legendären Gipsy Kings sind wieder zurück. Das neue Album „Renaissance“ soll eine Wiedergeburt sein. Eine neue Generation von Musikern geht damit an den ... Sabine Glaubitz , dpa

Paris (dpa) – -Ausverkaufte Hallen, Gold- und Platinauszeichnungen in über fünfzehn Ländern: Ende der 80er Jahre stürmten die Gipsy Kings mit „Bamboleo“, „Volare“ und „Djobi Djoba“ die Charts. Mit ihren Rhythmen aus Flamenco, Rumba, Rock und Salsa waren sie überall zu hören und traten in schicken Diskotheken auf - auch im mondänen Saint-Tropez. Seitdem versuchen die Mitglieder an die alten Erfolge anzuknüpfen. Mit dem nun erscheinenden Album geht Leadgitarrist Tonino Baliardo mit einer neuen Generation an den Start. Der Titel der Platte lautet entsprechend: „Renaissance“.