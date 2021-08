Berlin - Schon im September soll die Volksbühne unter der neuen Leitung des Regisseurs und Dramatikers René Pollesch eröffnen, konkrete Pläne will das Haus in den nächsten Tagen bekannt geben. Bis jetzt prangt auf der Internetseite der Volksbühne nur ein „Coming Soon“ ohne Logo und, abgesehen von AGBs und einem Impressum, keinen weiteren Inhalten. Lustig: Man kann sich die Homepage per Wahlhebel auch auf Englisch anzeigen lassen, da steht dann, Überraschung, ebenfalls: „Coming Soon“.

Einige Namen von beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sind schon vor über einem Jahr von Pollesch ins Gespräch gebracht worden. Nach dem Chris-Dercon-Desaster und dem wegen MeToo-Vorwürfen vorzeitig gegangenen Nachfolger Klaus Dörr setzt Pollesch auf kollektive Formen der Theaterleitung. Das Haus will als ein „Autor*innentheater“ arbeiten, wobei die Autorenschaft bei allen künstlerischen Gewerken, vor allem den Schauspielerinnen und Schauspielern liegen soll – analog zur Teamarbeit, in der bisher René-Pollesch-Inszenierungen entstanden seien. Die Ensemble-Mitglieder – darunter wohl Kathrin Angerer, Martin Wuttke, Inga Busch, Franz Beil und Christine Groß, später auch Sophie Rois – sollen bei der Auswahl der Regiepositionen Mitspracherecht bekommen.