Retrospektive Ruth Wolf Rehfeldt im Minsk: „Nichts Neues“

Potsdam -Unter dem Titel „Nicht Neues“ zeigt das Potsdamer Kunsthaus Das Minsk von Samstag an eine Retrospektive der Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeld. Gezeigt werden auf zwei Etagen rund 200 Werke der DDR-Künstlerin aus den Jahren 1960 bis 1990, wie Museums-Direktorin Paola Malavassi am Donnerstag bei der Vorstellung der Schau mitteilte. Dabei geht es in erster Linie um die „Type-Writings“, die Wolf-Rehfeldt mit der Schreibmaschine schuf, gezeigt werden bis zum 7. Mai aber auch Gemälde, Druckgrafiken und Collagen.