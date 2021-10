Der Sound: phänomenal! Das Formenspiel: ein Superlativ! Schon die Architektur von Ulrike Draesners Langgedicht „Doggerland“ darf man wohl als einzigartig bezeichnen. Man legt das Buch quer und liest dann von oben nach unten jeweils drei nebeneinander herlaufende Kolumnen. „Wie Stangen einen Gong halten“, erklärt uns die 1962 in München geborene, in Berlin lebende Dichterin in ihrem Geleit, „halten diese beiden vertrauten Lautschienen den zentralen Klangkörper“. Sein Vibrato rührt von einer sehr weit zurückliegenden Periode der Erdgeschichte her, der Mittelsteinzeit. Bevor das titelgebende Gebiet versank, verband es England mit dem Kontinent. Man kann dazu wahrlich ganze Enzyklopädien befragen. Aber wie sich das Leben von Jägern und Sammlern, von Flora und Fauna, angesichts schon damals verheerender klimatischer Herausforderungen angefühlt haben mag, davon können vor allem Literatur, und, wie wir nun bemerken, insbesondere die Lyrik kundgeben.

Ringelnatter trifft Kreuzotter

Ähnlich der sich an Geist und Pulsschlag der Natur heftenden Poesie eines Oswald Egger bedient sich Draesner allerlei Wortneuschöpfungen und Lautmalereien. Da „nageln ringelnatter kreuzotter“ oder man vernimmt „das sichelförmige gewaff der keiler“. Wohin man schaut, lauern Fressfeinde, archaische Gefahren und Wetterkatastrophen. Entsprechend der rasanten und mitreißenden Sprache Draesners, die oftmals einem wilden Sturzbach gleicht, ist in dieser Vorzeit alles ständig in Bewegung. Aber da das Tempo der Evolution nur schwerlich in einer dauerhaften sprachlichen Selbstbeschleunigung gehalten werden kann, gewährt der Text immer wieder auch ein Innehalten: etwa beim Spiel von Welpen oder beim Tod eines Mammuts, um den die Herde trauert.

Genau an dieser Stelle offenbart sich die kluge Konstruktion der drei Säulen. In der Mittelkolumne treffen wir auf ein „trinkloch“, wo „einer die monde/ der zähne (steep seeking) in die höhe gereckt“ hat, derweil wird der Text rechts und links mit den Worten „Glitzer“ und „Twitter“ flankiert. Indem die Autorin mit Hinweis auf das heutige Netzwerk die moderne mit der alten Epoche verknüpft, werden die Aufmerksamkeitskultur und das Abschiedsritual zur überzeitlichen Konstanten.

Hinzu kommt die das gesamte Gedicht prägende Verwendung englischer Begriffe. Dadurch bricht die Lyrikerin zum einen mit der Vorstellung einer heilen, in sich gefügten Welt, zum anderen spiegelt sie damit die einstige Landverbindung zwischen dem, was wir heute Europa und Großbritannien nennen, wider. So funktioniert wohl poetisches Erinnern. „Doggerland“ erweist sich daher vor allem als ein kunstvolles Archiv, dessen versiegte Stimmen und Texturen nun voller Vitalität in die Gegenwart vordringen.

Ulrike Draesner: Doggerland. Penguin, München 2021. 184 Seiten, 38 Euro.