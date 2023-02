Rissenbeek: Auswirkungen des Flughafenwarnstreiks unklar Dass am Freitag mehrere deutsche Flughäfen bestreikt werden sollen, stellt womöglich auch die Festivalleitung der Berlinale vor Herausforderungen. Die Flughä... dpa

Berlin -Dass am Freitag mehrere deutsche Flughäfen bestreikt werden sollen, stellt womöglich auch die Festivalleitung der Berlinale vor Herausforderungen. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg hatten angekündigt, an dem Tag den regulären Passagierbetrieb einzustellen. Zudem gab es am Mittwoch Computerprobleme bei der Lufthansa. Auf die Frage, welche Auswirkungen das für die Gästeliste habe, sagte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Donnerstagmorgen im rbb-Inforadio: „Das kann ich natürlich noch nicht genau einschätzen.“