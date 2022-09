Robbie Williams kommt für vier Konzerte nach Deutschland Erst Ende August trat Robbie Williams in München auf, nun hat er schon die nächste Tour angekündigt. Dabei bringt er seine Hits mit Orchester auf die Bühne. dpa

ARCHIV - Robbie Williams bleibt seinen deutschen Fans treu. Georg Wendt/dpa

Hamburg -Nach der Tour ist vor der Tour: Der britische Popstar Robbie Williams (48) macht im Februar erneut mit mehreren Konzerten auch in Deutschland Halt. Der einstige Sänger der Boyband Take That tritt am 1. Februar im Rahmen seiner „XXV“-Tourne in der Hamburger Barclays-Arena auf, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion am Montag in Hamburg mitteilte.