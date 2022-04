Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird sehr gern Moral genommen. Ich liebe Wiglaf Drostes Satz, als wäre er von mir. Zu meinen Favoriten gehört zudem ein Bonmot von Egon Bahr: „Wenn ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, anstatt seine Interessen zu benennen, wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen.“ Würden das alle machen, herrschte an Parlamentsausgängen ständig Massenpanik.

Ich war noch nie volltrunken. Die letzte Moralbesoffenheit ist lange her. Nüchtern kann man auch Spaß haben. Etwa, als Robert Habeck sich jüngst in Doha derart vor dem Handelsscheich verbeugte, als wolle er mit seiner Nase dessen Schuhe wienern. Wegen Putins miserabler Blutgaswerte steht Deutschland nun bei Sklavenhaltern auf der Matte. Na ja, wenigstens massakriert Katar im Jemen nicht selbst. Parallel balzte Annalena Baerbock einen Amtskollegen via Twitter an: „Vielen Dank für unsere starke deutsch-türkische Partnerschaft!“ Auch putzig. Erdogans imperiale Ambitionen sind Putins nicht unähnlich. Deshalb gehen seine Truppen gerade in Nordsyrien ihrem Tagwerk nach.

Aus der Weltpolitik kommt niemand mit sauberen Händen raus

Ich verurteile die Verrenkungen der Minister keineswegs. Man kann nicht auf dem Planeten leben und frei von ihm sein. Aus der Weltpolitik kommt niemand mit sauberen Händen raus. Es wirkt nur eben manchmal drollig wegen der Fallhöhe zwischen postulierten Werten und verfolgten Interessen. US-Präsident Franklin D. Roosevelt soll über Nikaraguas Diktator Somoza gesagt haben: „Er ist ein Schweinehund. Aber er ist unser Schweinehund.“ Solche Offenheit ist wohltuend wie ein Halsbonbon. Nur seltener. Ein nächster Schritt wäre die Einsicht, dass man von anderen womöglich auch als Schweinehund betrachtet wird.

Oskar Lafontaine und Norbert Röttgen stritten gerade in einer Talkshow. Putin sei ein Kriegsverbrecher, räumte Lafontaine ein, um den CDU-Außenpolitiker umgehend zu fragen, ob für ihn George W. Bush auch einer sei. Diese Debattentechnik ist als „Whataboutism“ verpönt. Der sich in der Defensive sehende Diskutant verlagert das Wortgefecht auf ein Gelände, wo er taktische Vorteile zu haben glaubt: „Okay, aber was ist damit?“

Ist Bush ein Kriegsverbrecher?

Bush? Kein Kriegsverbrecher. Sagte Röttgen. Das dürfte einige Zuschauer überrascht haben. Schließlich wurde der Überfall auf den Irak 2003 ebenso stichhaltig begründet wie jetzt die „Entnazifizierung der Ukraine“. Völkerrechtler sind sich da weitgehend einig. Umstrittener ist, ob jene illegale Kampfveranstaltung nun 100.000 oder viel mehr Zivilisten das Leben kostete. Egal, in Ordnung muss sie im Grunde wohl trotzdem gewesen sein. Denn ich weiß noch, dass in Leitartikeln damals stand, die Bomben auf Bagdad seien so tragisch wie notwendig. Weil, dann hätte seinerzeit ja auch – so wie jetzt gegen „Z“-Zeiger – wegen der Billigung eines Angriffskrieges ermittelt werden müssen. Außerdem war Bruce Willis zur Truppenbespaßung im Irak und musste nie Buße tun, um noch in deutschen Lichtspieltheatern erscheinen zu dürfen. Der ultimative Beweis für die Unschuld von Schorsch Dabbelju: Er lebt heute unbehelligt als Pensionär in Texas.

Mag sein, dass Lafontaine von Russlands Aggression ablenken wollte. Oder sie gar, wie Bild schrieb, relativieren. Allerdings registrierte nicht nur er, dass sich mit Maßstäben jonglieren lässt wie mit Apfelsinen. Ein Dasein ohne Standards führt ins Chaos. Wohl dem, der sie doppelt hat.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de