Rock-Ruhmeshalle feiert Neuzugänge in Los Angeles Jedes Jahr werden international erfolgreiche Musikstars in die „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Wer es diesmal in die Ruhmeshalle geschafft hat. dpa

Der in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommene Lionel Richie singt während der Einführungszeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2022 im Microsoft Theater in Los Angeles. pa Chris Pizzello/Invision via AP/d

Los Angeles -Ihre Aufnahme in die Ruhmeshalle des Rock 'n' Roll haben in diesem Jahr sehr unterschiedliche Größen der Musikwelt mit der Einführungszeremonie in Los Angeles gefeiert. Mit den Neuzugängen hat die „Rock & Roll Hall of Fame“ deutlich an Facetten gewonnen. Zu ihnen zählen die Country-Ikone Dolly Parton (76), der Rapper Eminem (50) und der Soulsänger Lionel Richie (73).