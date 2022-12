Rockband City beendet Karriere: „Danke, danke,danke“ Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans haben sich die vier Musiker am Freitagabend in Berlin verabschiedet. „Ihr habt es möglich gemacht: unser sch... dpa

ARCHIV - Die Musiker Manfred Hennig (l-r), Fritz Puppel, Toni Krahl und Georgi Gogow von der Band City bei einem Pressetermin. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans haben sich die vier Musiker am Freitagabend in Berlin verabschiedet. „Ihr habt es möglich gemacht: unser schönes Leben in Saus und Braus. Danke, danke, danke!“, sagte Sänger Toni Krahl nach dem zweieinhalbstündigen Konzert ohne Pause. Zum Schluss sang Schauspieler Henry Hübchen den City-Hit „Casablanca“, den er einst komponiert hatte.