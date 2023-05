Roger Waters in der Berliner Mercedes-Benz-Arena: Wie war das Konzert?

Und jetzt ist er in Berlin: Pink Floyds Roger Waters performt in der Mercedes-Benz-Arena drei lange Stunden Pink-Floyd-Cover zu Politprojektionen.

Roger Waters spielt am 19. Mai erneut sein Konzert.

Roger Waters spielt am 19. Mai erneut sein Konzert. Daniel Bockwoldt/dpa

Spannung liegt über dem Mercedes-Platz. Roger Waters, der heute in der Arena gastiert, rumorte zuletzt auf seiner Webseite mit Kafka-Zitat, vielleicht würde er ja in Deutschland verhaftet, Innensenatorin Spanger kündigte dem rbb an, die Sicherheitsbehörden würden alles tun, um Rechtsverstöße beim Konzert zu unterbinden.