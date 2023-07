Roland Emmerich dreht Katastrophenfilm zum Heizungsgesetz

Roland Emmerich ist weltweit bekannt für seine aufwändigen Katastrophenfilme. Jetzt will der „Master of Disaster“ in Rente gehen. Doch vorher schlägt er noch ein letztes Mal zu. Freuen dürfen sich Kinofreunde schon jetzt, denn mit dem deutschen Heizungsgesetz hat unser bester Schwabe in Hollywood für sein finales Krach-Bumm-Werk einen besonders aufwühlenden Stoff gewählt.

Mit Blockbustern wie „Independence Day“, „The Day after Tomorrow“ oder „2012“ hat Emmerich das Genre des Katastrophenfilms in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt. In „Godzilla“ ließ er einen Echsenmutanten auf die Menschheit los. In „Der Patriot“ sogar Mel Gibson. Keine Idee war dem gebürtigen Stuttgarter krass genug. Immer setzte er noch einen drauf. In seinem bisher letzten Film, „Moonfall“, fällt tatsächlich der Mond auf die Erde. Was sollte danach noch kommen? Die Sonne? Das fragte sich auch der 67-jährige Regisseur, Drehbuchautor und Produzent.

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Idee kam beim Fernsehen

Durch Zufall stieß Emmerich beim Zappen auf eine Rede des deutschen Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz: Robert Habeck, 53. „Es ging irgendwie um Gas-Engpässe, Klimawandel, Wärmepumpen“, erinnert sich Emmerich. „Ich bin fast weggedämmert. Aber dann sagte der Minister, die Deutschen dürften ab 2024 nur noch Heizungen einbauen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und da wusste ich: Das wird eine Katastrophe.“

Emmerich mit seinem untrüglichen Gespür für Weltuntergangs-Szenarien sollte recht behalten. „Da kommt dieser aufgeblasene Typ mit einem Gesetzesentwurf zum Gassparen und Klimaschützen“, sagt der Regisseur amüsiert. „Und das in einem Land, in dem der Vorschlag eines fleischfreien Tages in den Kantinen zu größeren Unruhen führt als Cum-Ex, NSU-Vertuschung und Volkswagen-Dieselbetrug zusammen.“

Schnörkellose Dramaturgie

Sofort war Emmerich die Geschichte klar, die sein letzter Katastrophen-Schocker haben sollte: Robert Habeck (gespielt von Matthias Brandt) ist ein aufstrebender deutscher Politiker mit Ambitionen aufs Kanzleramt. Als der arrogante Ideologe Regierungsverantwortung unter Kanzler Scholz (Vin Diesel) erhält, glaubt er, seine große Stunde sei gekommen. Munter legt er Bundestag und Bevölkerung seine ambitionierten Pläne dar: Klimaschutz hier und Ukraine-Unterstützung hier, Flüchtlingshilfe da, Russlandsanktionen dort. Kurz: ein sozialistischer Ökodiktator, der mit seiner stalinistischen Partei nicht nur den großen Bevölkerungsaustausch, sondern auch den großen Wärmewechsel vorantreiben will.

Apokalyptische Endschlacht

Besonnene Politiker:innen wie Christian Lindner und Alice Weidel (beide gespielt von Matthias Schweighöfer) versuchen, die deutsche Bevölkerung durch glasklare Fakten ohne jede Panikmache aufzuklären. Doch es ist fast schon zu spät: Stalinistische Säuberungsaktionen lassen ganze Landstriche verarmt, aber mit hochmodernen Heizungen zurück. Marodierende Klima-Kleber und staatsfinanzierte Antifa-Terroristen zwingen brave deutsche Bürger zum Verzehr von Sojageschnetzeltem (Dieter Bohlen) und setzen mühsam ersparte SUV in Brand. Erst als auch überzeugte Christen wie Jens Spahn (Mark Zuckerberg in seiner ersten Filmrolle) und Markus Söder (Sandra Bullock in ihrer letzten) die Grünen „als Feinde“ entlarven und die Gegenwehr organisieren, scheint es noch eine letzte Chance für Deutschland und letztlich die ganze Welt zu geben.

Wie das Ganze ausgeht, will Emmerich natürlich nicht verraten. Nur, dass es mit der erfolgreichen Klage des beherzten CDU-Politikers Thomas Heilmann (Pinocchio) noch nicht vorbei ist und es zu einer apokalyptischen Endschlacht kommen wird. Diese soll die teuerste der Filmgeschichte werden. Wenn die Welt bis 2025 nicht untergegangen ist, werden wir uns dann im Kino selbst überzeugen können!



