Rom - Ja gut, habe ich gedacht. Das eine Jahr lang Zwangspause mit Lesungen vor Publikum, noch dazu hier in Rom. Hey. Das stehe ich durch. Da habe ich endlich viel mehr Zeit als je zuvor für einen neuen Roman.

Und ich habe die auferlegte freie Zeit auch gut genutzt. Habe Texte geschrieben für die Zeitung. Habe mich an Anthologien beteiligt, die ich sonst hätte mit Absagen beschenken müssen. Habe mich in der freien Zeit also auch fein mit Texten an Ausschreibungen beteiligt, für die ich mich sonst nicht die Bohne interessieren würde. Habe sogar, weil so viel Zeit übrig blieb, ein Manuskript zu Irland angefangen. Ja. Da reisen vier Freunde nach dem Mauerfall jedes Jahr nach Irland. Und plötzlich ist Schluss damit. Plötzlich sind sie alle untereinander zerstritten. Keiner von denen hat mehr Lust denn Bock auf die anderen drei Kumpels und auf Irland auch nicht. Basta. Aus. Vorbei.