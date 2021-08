Rom - Heute habe ich vor der Markthalle einen Messerschleifer gesehen und an meine Kindheit, speziell die Großmutter gedacht. Wie sie unsere Messer an einem eckigen Schleifstein wetzte und Wasser aus dem Mund drauf spuckte, einfach so. Dass sie sagte, sie betreibe das Wetzen stümperhaft. Es gebe wahre Meister ihres Handwerkes. Die würden den stumpfen Messern wie zur Kur geschickt zu einem neuen schnittigen Dasein verhelfen. Zu ihnen wäre damals ein Wanderschleifer gekommen.

Allein das Wort klang wie Musik in meinen Ohren. Der schob seinen alten Schleifstein auf einem gewöhnlichen Karren und hielt ihn mit Pedalen in Schwung. Der habe während der Arbeit eine wunderschöne Melodie gepfiffen. Die Melodie, sagte ihr schließlich der Kirchenorganist, sei als italienisches Weihnachtslied bekannt. Und spielte es ihr an der kleinen Tretorgel vor. Und sang für sie allein „Tu Scendi Dalle Stelle“. Wie er mit seinen Füßen den Blasebalg trat, glich sein Tun dem ihres Messerschleifers. Singen und treten, beides gehöre für sie seither zusammen.