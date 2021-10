Berlin - Bernhard Schlink erzählt in seinem neuen Roman von einem Buchhändler, der nach dem Tod seiner Frau herausfindet, was sie ihr Leben lang vor ihm geheim gehalten hat. Er folgt ihren Spuren und trifft auf die Enkelin seiner Frau. Sie ist so wichtig für den Roman, dass Bernhard Schlink ihn „Die Enkelin“ genannt hat. Wie so oft führt sein Erzählen in die Geschichte, diesmal ist es DDR-Vergangenheit, die in einer Art Roman im Roman beschrieben wird. Wir trafen ihn zum Gespräch in Sichtweite seiner früheren Arbeitsstelle, der Humboldt-Universität.

Zwei Motive durchziehen Ihren Roman: Da gibt es die mit einem Verschweigen belastete Liebesgeschichte und die Lebensweise der völkischen Siedler im Osten. Sehen Sie beides verknüpft, als Parallelleben und Parallelgesellschaft?

Bernhard Schlink: Daran hab ich beim Schreiben nicht gedacht. Aber wenn man will, kann man in der Ehe zwischen Birgit und Kaspar die Schwierigkeiten und die Sprachlosigkeit des Umgangs zwischen Ost und West wiederfinden.

Sehen Sie da nach wie vor Schwierigkeiten?

Die Wiedervereinigung ist noch nicht vollendet. Der Westen, auch die meisten Westdeutschen, die ich kenne, hatten die Erwartung: Jetzt sind die Jahre der Diktatur vorbei, die Ostdeutschen schütteln sie ab, wie der Hund nach dem Bad das Wasser abschüttelt, und sind dann wie wir. Und seit Jahren ist da das Erstaunen: Das sind sie ja gar nicht. Oder sogar die Empörung: Wie unterstehen die sich, nicht so zu sein wie wir?

Sie meinen die Einschätzung des Ost-Beauftragten Wanderwitz vom Sommer, viele Menschen seien noch nicht in der Demokratie angekommen?

Wir haben es jetzt anlässlich der Wahlergebnisse in den neuen Ländern wieder gehört: Die Ostdeutschen haben noch kein entwickeltes demokratisches Bewusstsein. Ich halte das für daneben. Es zeigt an, dass wir uns auf die Frage, warum wir so verschieden sind, nicht wirklich einlassen.

Diogenes Zu Person und zum Buch Bernhard Schlink, geboren 1944 bei Bielefeld, ist Jurist und Schriftsteller. Er lebt in Berlin und New York. Von 1982 bis zu seiner Emeritierung 2009 war er Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an den Universitäten in Bonn, Frankfurt am Main und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein 1995 erschienener Roman „Der Vorleser“ wurde in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Weitere Romane: „Olga“, „Die Frau auf der Treppe“, „Das Wochenende“ u.a. Zuletzt erschienen der Geschichtenband „Abschiedsfarben“ und „20. Juli. Ein Zeitstück“



Am 27.10. erscheint Bernhard Schlink: Die Enkelin. Roman. Diogenes, Zürich 2021. 368 Seiten, 25 Euro.

Sie sind gleich nach der deutschen Vereinigung als Jura-Professor an die Humboldt-Universität gegangen. Rührt daher Ihr offener Blick auf den Osten?

Ich bin schon in den Sechzigerjahren als Student nach Berlin gekommen, weil ich das ganze Deutschland kennenlernen wollte, wie Kaspar. Ich hatte damals einen großen Freundeskreis in Ost-Berlin, bin danach mehrfach in die DDR gereist, und was in der DDR an Literatur erschienen ist, hat mich immer ebenso interessiert und habe ich ebenso verfolgt wie das, was in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde. In den späten Achtzigerjahren war ich mit meinem Sohn im Harz bei einer Familie zu Besuch, mit deren Tochter eine Brieffreundschaft entstanden war. Mir ist unvergessen, wie die 14- oder 15-Jährige von zwei Nazis an ihrer Schule erzählte, die sie bewunderte, weil sie die DDR radikal ablehnten. Als die AfD stark wurde, dachte ich an dieses Moment der DDR-Geschichte. Es ist auch ein Moment der Erklärung für die andere politische Landschaft in den neuen Ländern.

Für das rechte Denken stehen in Ihrem Roman vor allem die Siedlerfamilien, wie kamen Sie auf diesen Stoff?

Das völkische Siedeln ist ein interessantes Segment im rechten Spektrum. Es knüpft an alte Traditionen an, hat in der Liebe zum ländlichen, einfachen Leben Berührungen mit den Grünen und ist zwar nicht gewaltfrei, kennt aber nicht das Drauflosschlagen der Kameradschaften. Und mit den völkischen Siedlern haben mich die rechten Jugendorganisationen interessiert, die mit ihren Angeboten von Gemeinschaft, Abenteuer, Herausforderung für Jugendliche attraktiv sind, für die es oft keine anderen Angebote gibt.

Ihrer Figur Kaspar fällt auf, dass sich nur eine Stiftung tiefer mit der Rolle der völkischen Siedler beschäftigt. Guckt man bei den rechten Gruppierungen zu sehr auf die städtischen Phänomene und zu wenig aufs Land?

Man sieht bei uns insgesamt vor allem auf die Städte und zu wenig aufs Land, denken Sie nur an die Debatten um Klima und Verkehr.

Wie führen Sie beim Schreiben diese Themen zusammen?

Ich spiele nicht mit Themen, sondern mit Elementen von Geschichten, mit Personen, Konstellationen, Situationen, Atmosphären – ich setze sie zusammen, nehme sie wieder auseinander, setze sie neu zusammen. Seit langem war ein Element, dass jemand nach dem Tod seiner Frau ein Manuskript findet und merkt, dass ihm etwas verborgen geblieben und nicht vollendet ist. Ein anderes war Ost und West; es ist mit meiner Studentenzeit in Berlin, der Liebe zu einer Ost-Berliner Studentin, ihrer Flucht und meiner Hilfe dazu und mit meinem Wechsel an die Humboldt-Universität im Januar 1990 und der intensiven anschließenden Zeit Teil meiner eigenen Geschichte. Ebenfalls seit langem beschäftigt mich, was im politisch rechten Spektrum entstanden und erstarkt ist. Ich spiele mit alledem, bis es sich fügt. So fühle ich es: Es fügt sich. Nicht ich füge es.

Wie haben Sie für den Roman recherchiert?

Über rechts habe ich viel recherchiert. Es gibt Literatur über rechts und autobiografische Aussteigergeschichten. Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum apabiz in Kreuzberg sammelt, was es an Flugblättern, Periodika, Schriften von rechts kriegen kann. Und ich war in der Gegend, wo die völkischen Siedler sind, unterwegs.

Warum versucht Kaspar seine Stiefenkelin über Musik zu erreichen?

Er merkt, dass sie eine Neigung, eine Begabung für Musik hat.

Er merkt es ja, weil Sie es wollen. Warum nicht mit Bildern, Büchern, Filmen?

Das ist Teil des Sich-Fügens. Hat sich Musik eingestellt, weil sie, besonders die Hausmusik in unserer Familie, Teil meiner Kindheit war? Ich habe Flöte gespielt und spiele noch manchmal. Ich liebe Musik. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaspar Sigrun mit Bildern, Büchern oder Filmen besser erreicht hätte, ihr besser eine Welt erschlossen hätte, die ihr bisher fremd war. Das wäre zu direkt, zu belehrend, zu indoktrinierend geraten.

Haben Sie die Stücke dafür gehört?

Als Sigrun ihre Liebe zur Musik entdeckte, habe ich überlegt und ausprobiert, was Kaspar ihr vorspielen kann. Im Lockdown hatte ich dafür alle Zeit. Überhaupt fand ich wunderbar, wofür ich mir im Lockdown Zeit nehmen konnte, die ich mir sonst nicht nehme, etwa einfach einmal ein und dieselbe Beethoven-Sonate von Igor Levit und Glenn Gould und Alfred Brendel, also von drei verschiedenen Pianisten anzuhören oder für Stunden an der Lektüre eines Romans zu bleiben. Ich hatte in der Pandemie natürlich ein privilegiertes Leben, musste nicht drei kleine Kinder zu Hause betreuen und nicht aus dem Homeoffice Studenten unterrichten.

Wann haben Sie diesen Roman geschrieben, in der Corona-Zeit?

Vieles ging mir schon lange im Kopf herum, aber gefügt hat es sich und geschrieben habe ich es in dieser Zeit.

Haben Sie überlegt, die Pandemie mit hineinzunehmen?

Nein. Ich finde das Geschehen um die Pandemie nicht so bedeutsam.

Hat Sie das nicht beschäftigt, schon aus juristischer Sicht?

Dass die Corona-Maßnahmen immer wieder inkonsistent und unverhältnismäßig waren und sind, liegt auf der Hand. Zugleich liegt die Hilflosigkeit auf der Hand, wie mit der Pandemie umzugehen sei. Ich halte für abwegig, dass die Regierungen durch die Corona-Maßnahmen Freude an der Unterdrückung von Grundrechten und Grundfreiheiten gefunden hätten. Die sind heilfroh, wenn es vorbei ist, man sich einmal im Jahr gegen das Virus impfen lassen muss und das Leben sonst weitergeht wie davor.

Während Sie über eine im Osten noch relativ junge Bewegung schrieben, die völkischen Siedler, ist in Deutschland mit den Querdenkern eine neue Bewegung entstanden.

Es ist eine diffuse Bewegung. Sie reicht von Verschwörungstheoretikern und Gewaltfantasten bis zu Menschen, die einfach meinen, der Impfstoff sei nicht hinreichend erprobt, die Langzeitwirkungen der Impfungen seien nicht bekannt und riskant, oder auch ihre Widerstandskräfte seien stark genug. Ich habe Freunde, die das Impfen entschieden ablehnen. Ich habe auch einen alten Freund und Kollegen, der AfD wählt, und einen anderen an der Law School in New York, an der ich lange unterrichtet habe, der Trump gewählt hat. Ich mag sie weiterhin, auch wenn ich denke, dass sie sich verirrt haben.

Dann sind Sie dem Kaspar ähnlich. Der ist sehr zurückhaltend in seinem Zugang zu der Familie, versucht nicht, mit Ihnen über Demokratie zu diskutieren. Ist das eine Art Altersweisheit?

Es gibt Rechte, mit denen schlechterdings nicht zu reden ist. Die derart borniert sind und die Beschäftigung mit Fakten und Argumenten derart verweigern, dass jedes Gespräch scheitert. Aber es gibt auch andere, mit denen ich im Gespräch zu bleiben wichtig finde. Ob die Saat aufgeht – jedes Gespräch ist eine Saat zwischen denen, die sprechen –, ist nicht gewiss. Natürlich bleibt Kaspar im Gespräch mit der Enkelin. Er möchte Zugang zu ihr finden und erkennt, dass er das nur behutsam tun kann und sie nicht überwältigen darf.

War es für Sie schwierig, über das Mädchen zu schreiben?

Ich hab gerne über es geschrieben. Ich habe zwei Enkelinnen. Emilia, die ältere, kannte das Buch auch schon vor dem Erscheinen, und es bedeutete mir viel, dass sie es mochte. Meine Manuskripte gehen immer nicht nur an meine Lektorin, sondern auch an meinen Sohn. Er hat es an seine Tochter weitergegeben.

Beim Lesen kommt man Ihren Figuren sehr nah. Wie geht es Ihnen beim Schreiben?

Ich lebe mit ihnen, ich liebe sie, und wenn das Buch fertig ist, sind sie weg, und der Abschied tut weh.

Kaspar erinnert sich an seine Kindheit und Jugend im Pfarrhaus und daran, wie er sich von dort gelöst hat. Beide Frauen in Ihrem neuen Roman lösen sich aus ihren Verhältnissen. Warum ist Ihnen das wichtig?

Als ich ein kleiner Junge war, verbrachte ich meine Ferien entweder bei meinen Großeltern oder bei meiner Tante in der Schweiz. Wenn es fortging, dachte ich immer: Warum muss ich fort, warum kann ich nicht bleiben, warum lässt man mich nicht in Ruhe? Bei meinen späteren Aufbrüchen, besonders denen nach Amerika, ging es mir nicht anders und hatte ich das Gefühl, ich bräche gegen meine Natur auf. Aber was hätte ich ohne meine Aufbrüche nicht alles versäumt, von den wunderschönen Zeiten bei Großeltern und Tante bis zur eindrücklichen, bereichernden Erfahrung Amerikas! Leben heißt zugleich mit der eigenen Natur zu leben und gegen sie. Bei Aufbrüchen wird das besonders deutlich, und deshalb sind sie besonders wichtig.

Sind Sie eigentlich noch in der SPD?

Schweren Herzens. Sie hat sich in den letzten Jahren inhaltlich nicht neu gefunden, was sie nötig hat, und sie hat nicht gewonnen, weil sie besser, sondern nur weil die CDU schlechter geworden ist. Ob der Erfolg bei der Wahl junge Menschen zum Eintreten und Mitmachen und dazu beflügelt, für die Partei eine neue inhaltliche Orientierung zu finden? Schweren Herzens bemühe ich mich um sozialdemokratischen Optimismus.