Ein Vorort von Helsinki, ein Plattenbau, darin ein paar Möbel, Ikea-Geschirr und eine Frau, die sich Schnaps in den Kaffee kippt. Vor den Fenstern ein Vogelbeerbaum, eine Menge Himmel und, von weiteren Plattenbauten verdeckt, die Ostsee. Antje Rávik Strubel erkundet am Anfang ihres neuen Romans in aller Ruhe einen seiner Schauplätze und nähert sich vorsichtig ihrer Hauptfigur: Adina, eine junge Tschechin, die im Skiort Harrachov aufwuchs, in Berlin und Brandenburg lebte, bis eine überstürzte Reise Richtung Norden sie dorthin brachte, wo wir sie kennenlernen.

Von Anfang an ist klar, dass ihr etwas Schlimmes zustieß, was genau, erzählt der Roman erst in der zweiten Hälfte. Bis dahin geht es in sorgfältig ineinander geflochtenen Handlungssträngen um ihr Leben in Helsinki, um ihre Kindheit im Riesengebirge und ihre Zeit in Berlin, die im Jahr 2006 beginnt. Sie lernt dort Deutsch und begegnet einer Fotografin, die ihr einen kleinen Einblick in die queere Subkultur dieser Zeit verschafft. Auf den Sprachkurs folgt ein Praktikum in einem heruntergekommenen Brandenburger Gutshaus, aus dem ein Tagungszentrum mit Schwerpunkt Osteuropa werden soll.