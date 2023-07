Rosenkrieg, Schlammschlacht? Nein! Liebeserklärung an eine Trennung

Trennungen sind selten positiv behaftet. Sie werden assoziiert mit Worten wie Rosenkrieg oder Schlammschlacht. Eine Trennung beschreibt das Ende von etwas. Ein Thema, das mich gerade sehr beschäftigt, denn ich habe mich nach zwölf Jahren von meinem Partner getrennt. Doch statt eines Endes sehe ich einen Anfang. Ein Brief.

Wenn wir eines in den letzten Jahren gelernt haben, dann dass unsere Lebensmodelle überholt sind. Eine Vier-Tage-Woche statt 40-Stunden-Woche. Homeoffice statt Meetings in echt. 50/50-Elternschaft statt des ewig arbeitenden Teilzeit-Daddys. Offene Beziehungen statt heimlichen Fremdgehens. Wir kommunizieren neu und handeln mehr aus. Passen unser Leben unseren Bedürfnissen an. Mit dem Ziel und der Hoffnung auf Zufriedenheit. Oft klappt das. Nur das Thema Trennung ist und bleibt ein ganz unangenehmes. Verständlich, wenn sie mit Betrug, Streit und Unstimmigkeiten einhergeht. Meisten geht man sich danach komplett aus dem Weg, jeder führt sein eigenes neues Leben. Aber was, wenn Kinder im Spiel sind? Auch wenn kein Ring am Finger à la „bis ans Ende unseres Lebens“ steckt, ist man doch die nächsten Jahre aneinander gebunden. Zumindest bis die Kinder 18 Jahre alt sind.

Ein gemeinsames Kind zählt mehr als ein Ring am Finger

Wir haben uns dieses Versprechen nie gegeben, weder auf dem Papier noch unter uns. Wir wussten, dass ein Kind nicht automatisch bedeutet, dass wir den Rest unseres Lebens zusammen verbringen werden. Trotzdem wusste ich immer, dass du der Mann bist, mit dem ich mir auch eine Trennung vorstellen kann. Eine Familie sein, auch wenn wir mal getrennt sein werden. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Es war keine einfache Entscheidung und auch keine, die wir beide wollten. Und doch leben wir seit jetzt schon einigen Monaten in zwei Wohnungen.

„Nesting“ nennt sich das Modell, bei dem das Kind in der Familienwohnung bleibt und die Eltern in einem abgesprochenen Rhythmus die Wohnungen tauschen. Bei uns sind es immer nur zwei bis drei Nächte, dann sind wir wieder zu dritt. Am Tag und in der Nacht. Wir wollen nicht, dass unser Kind uns nur noch einzeln sieht. Es soll uns als Eltern kennen, nicht nur als Individuum. Zwar genießen wir beide die exklusive Zeit mit dem Vierjährigen, aber genauso schön ist es zu dritt. Deshalb machen wir zusammen Ausflüge, sind gemeinsam beim Kita-Sommerfest und werden wahrscheinlich auch den Sommerurlaub zusammen verbringen. Nicht weil wir wieder zusammenkommen wollen, sondern weil wir eine Familie sind. Ein Versprechen, welches mehr wiegt als verletzter Stolz, fehlende Emotionen oder wiederkehrende Streitpunkte.

Trennen ist kein Scheitern

Von außen bekommen wir viel Anerkennung für unsere „Leistung“. Wie gut wir das doch alles machen. Und dabei frage ich mich, ob wir nicht einfach generell anfangen sollten, Trennungen neu zu betrachten. Ich weiß, leichter gedacht als getan. Aber ist man sich das nicht irgendwie nach einer langjährigen Beziehung schuldig? Sind all die guten Momente vergessen, nur weil es am Ende nicht funktioniert hat? Ich habe unsere Trennung nie als Scheitern angesehen, sondern vielmehr als eine Wahnsinnsleistung, auch dass ich zwölf Jahre mit demselben Mann verbracht habe. Dass wir uns durchgekämpft haben, immer füreinander da waren, uns so unendlich geliebt haben. Und vor allem: uns gemeinsam für ein Kind entschieden haben. Ein Kind, das aus uns beiden entstanden ist. Für mich ist das der größte Liebesbeweis. Und ich würde es immer wieder ganz genau so machen. Mit dir!

Es würde sich sogar komisch anfühlen, dich plötzlich gar nicht mehr in meinem Leben zu haben. Ein Abschied für immer? Bitte nicht. Ich bin dankbar, dass das Elternsein den roten Faden zwischen uns spannt. Im besten Fall noch 13 Jahre, hoffentlich für immer. Ich finde, wir sind es uns schuldig, die guten Zeiten nicht zu vergessen, die vielen Witze, die nur wir verstehen und die wir nun an den Nachwuchs weitergeben. Wir passen weiter aufeinander auf, sorgen uns umeinander. Weil eine Familie das nun mal so macht, oder?

Und trotzdem ist noch nicht alles gesagt. Es gibt noch einiges, was wir unter uns klären und verarbeiten müssen. Wir denken an eine Familientherapie, damit auch die nächsten Jahre unkompliziert und wir beide wohlwollend bleiben. Als Scheidungskind kenne ich die andere Seite. Eine Seite voller Ängste und Konflikte, und ich immer mittendrin. Wie belastend das früher für mich war, merke ich jetzt erst, wo ich selber Mutter bin. Gefühle, die mein Kind nie durchleben soll. Zu schmerzhaft ist es, die Eltern leiden und kämpfen zu sehen. Aber woher hätten die beiden es damals besser wissen können? Selbst heute, wenn ich mit meiner Mutter über vergangen Zeiten spreche, sitzt die Trauer und die Wut noch tief. Die Verletzungen haben Narben hinterlassen.

Nicht nur danebensitzen und zusehen, wie die Wunden bluten

Also ja, in erster Linie sind wir es unseren Kindern schuldig, dass wir uns nicht mehr so trennen, wie wir es bei unseren Eltern erlebt haben. Aber genau so sind wir es uns selbst schuldig. Weil wir Menschen sind, die Fehler machen, die fühlen, die lieben und leiden. Umso wichtiger, dass wir nicht nur danebensitzen und zusehen, wie die Wunden bluten, sondern zu Nadel und Faden greifen und gemeinsam die Blutung stoppen. Sie verbinden und mit Narbencreme pflegen. Bis alles verheilt ist. Ich bin stolz auf uns. Auf das, was wir geschafft haben. Auf das Jetzt. Und hoffentlich auf das, was noch kommt.