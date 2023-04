Roth: 450-Millionen-Museum als „Vorbild für Nachhaltigkeit“ Das auch wegen seiner schlechten Energiebilanz umstrittene Museum des 20. Jahrhundert in Berlin soll nach dem Willen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ... dpa

Berlin -Das auch wegen seiner schlechten Energiebilanz umstrittene Museum des 20. Jahrhundert in Berlin soll nach dem Willen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu einem „Vorbild für Nachhaltigkeit“ werden. „Dieses Museum muss tauglich sein für die Ansprüche und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag in Berlin. Dafür wurden die Pläne für das seit 2019 im Bau befindliche Museum überarbeitet.