Roth begrüßt Erwerb des Rainer-Maria-Rilke-Archivs Die Übereignung von Schriften und Materialien des Dichters Rainer Maria Rilke (1875-1926) an das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist für Kulturstaatsministe... dpa

Berlin/Marbach -Die Übereignung von Schriften und Materialien des Dichters Rainer Maria Rilke (1875-1926) an das Deutsche Literaturarchiv Marbach ist für Kulturstaatsministerin Claudia Roth die „vielleicht wichtigste Nachlass-Erwerbung in der Nachkriegsgeschichte“. Mit dem Nachlass, der sich seit fast 100 Jahren in Privatbesitz befand, bekommt das Literaturarchiv in Baden-Württemberg mehr als 10.000 handschriftliche Seiten, etwa 8800 Briefe und gut 470 Bücher und Zeitschriften, 131 bisher unbekannte Zeichnungen Rilkes sowie etwa 360 Fotografien aus allen Lebensphasen.