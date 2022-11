Roth: Enzensberger hinterlässt „überwältigendes Lebenswerk“ Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den am Donnerstag gestorbenen Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger als „einen der vielseitigsten und bedeutendsten... dpa

München/Berlin -Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat den am Donnerstag gestorbenen Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger als „einen der vielseitigsten und bedeutendsten deutschen Intellektuellen“ gewürdigt. „Er hinterlässt uns ein überwältigendes Lebenswerk, das zahlreiche Gedichte und Essays umfasst, aber auch Kinderbücher, Dramen, Fachbeiträge über Mathematik und politische Statements“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in Berlin in einer Mitteilung.