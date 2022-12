Roth in Benin-City: Bringen zurück, was uns nie gehört hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Rückgabe von wertvollen Benin-Bronzen aus fünf deutschen Museen an Nigeria als „historisch“ bezeichnet. „Es ist e... dpa

Benin-City -Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Rückgabe von wertvollen Benin-Bronzen aus fünf deutschen Museen an Nigeria als „historisch“ bezeichnet. „Es ist ein historischer Tag, an dem wir zurückbringen, was uns nie gehört hat“, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Besuch in Benin-City am Montag der dpa. Roth hatte dabei auch die Zunftgasse von Bildhauerinnen und Bildhauern besichtigt, die dort bis heute Bronze- und Messingarbeiten gießen.