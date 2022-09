Roth: Kultureinrichtungen bei Energiekosten helfen Mit dem Entlastungspaket der Regierung will Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch die Kulturszene stützen. „Dies ist eine Koalition für die Kultur“, sagte... dpa

Berlin -Mit dem Entlastungspaket der Regierung will Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch die Kulturszene stützen. „Dies ist eine Koalition für die Kultur“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Berlin in einer Mitteilung. Der russische Krieg gegen die Ukraine sei auch ein Angriff auf die europäische Kultur. „Umso mehr wollen und müssen wir zusammenstehen und das heißt auch, die Kultur und ganz besonders die kulturellen Orte und Institutionen schützen, die unter der Energiekrise besonders leiden.“