Roth: Menschen wieder zurück ins Kino holen

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur und Medien, im Gespräch. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Angesichts des Rückgangs der Ticketverkäufe will Kulturstaatsministerin Claudia Roth wieder mehr Menschen in Kinos und Theater locken. „Die Zahlen von Zuschauerinnen und Zuschauern in den Kultureinrichtungen sind noch lange nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag in Berlin. „Das macht vor allem den Kinos massiv zu schaffen.“ Dort lägen die Ticketverkäufe noch bei 40 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Bei Theatern und Konzerten seien es etwa rund 65 Prozent.