Roth: Preisträger stehen für Filmkunst der Menschlichkeit Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Rolle der Internationalen Filmfestspiele in Berlin betont. „Filmkunst jetzt erst recht - das ist die bleibende Bo... dpa

Regisseur Florian Gallenberger und Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth kommen über den roten Teppich zur Preisverleihung der Berlinale. Gerald Matzka/dpa

Berlin -Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Rolle der Internationalen Filmfestspiele in Berlin betont. „Filmkunst jetzt erst recht - das ist die bleibende Botschaft der Berlinale 2023“, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag in Berlin. „Diesen künstlerischen Lichtblick in einer dunklen Zeit von Gewalt und Zerstörung verdanken wir nicht zuletzt der Berlinale-Leitung unter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian“. Sie hätten die Berlinale nach der Pandemiekrise wieder zu dem Publikumsmagneten gemacht.