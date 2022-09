Roth sieht in Rückgabe von Kolonial-Objekten „Türoffner“ Die vereinbarte Rückgabe von Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria ist für Kulturstaatsministerin Claudia Roth nur ein erster Schritt. „Mit dem Abkom... dpa

Berlin -Die vereinbarte Rückgabe von Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria ist für Kulturstaatsministerin Claudia Roth nur ein erster Schritt. „Mit dem Abkommen ist der Druck nicht weg, im Gegenteil“, sagte die Grünen-Politikerin der dpa in Berlin. „Das ist nicht das Ende. Man darf nicht sagen: So, jetzt sind wir fertig mit der Geschichte. Ich glaube, das ist wie ein Türöffner. Das ist erst der Beginn.“ Die Bereitschaft in den Museen sei groß.