Roth will mehr Betriebsökologie in Kultureinrichtungen

Berlin -Die Klimakrise muss aus Sicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth Konsequenzen auch in der Kultur haben. „Aktiver Umwelt- und Klimaschutz umfasst Maßnahmen vom ökologischen Umbau der Kultur- und Medieneinrichtungen bis zum vorausschauenden Katastrophenschutz“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag in Berlin während einer Diskussionsveranstaltung zu steigenden Energiepreisen in Kunst, Kultur und Medien. Es könne nicht zugelassen werden, dass die Energiekrise zur Krise der Kultur werde.