Roth will mit Reform der Förderung „Film neu denken“ Angesichts von Veränderungen bei Filmnutzung und -produktion will Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Filmförderung reformieren. Vor dem Produzententag i... dpa

ARCHIV - Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Angesichts von Veränderungen bei Filmnutzung und -produktion will Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Filmförderung reformieren. Vor dem Produzententag in Berlin, bei dem an diesem Donnerstag auch die Grünen-Politikerin erwartet wird, formulierte Roth ihre Sicht in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“.