Roth zu steigenden Energiekosten: Kultureinrichtungen helfen Die steigenden Energiekosten treffen auch die Kulturszene, dessen ist sich die Bundesregierung bewusst, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagt. Auch ku... dpa

ARCHIV - Mittel des Sonderfonds nutzen, «um den öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen bei der Bewältigung der rapide steigenden Energiekosten zu helfen»: Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Mit dem Entlastungspaket der Regierung will Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch die Kulturszene stützen. „Dies ist eine Koalition für die Kultur“, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin in einer Mitteilung. Der russische Krieg gegen die Ukraine sei auch ein Angriff auf die europäische Kultur.