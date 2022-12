Rund 1300 Jahre alte Goldkette in England entdeckt Es könnte sich um die bedeutsamste jemals in Großbritannien entdeckte Grabstätte einer Frau aus dem frühen Mittelalter handeln. Bei Grabungen für ein Bauvorh... dpa

Das Amulett einer frühmittelalterlichen Gold- und Edelsteinhalskette, die bei Grabungen für ein Bauvorhaben in der englischen Grafschaft Northamptonshire gefunden wurde. Kin Cheung/AP/dpa

London (dpa) -In der englischen Grafschaft Northamptonshire ist in einem jahrhundertealten Grab eine Halskette aus dem Mittelalter entdeckt worden. Das wohl rund 1300 Jahre alte Schmuckstück, das auf die Periode 630 bis 670 nach Christus datiert wird, ist im Frühjahr zufällig bei Grabungen für ein neues Bauvorhaben entdeckt worden, wie das Museum of London Archaeology am Dienstag mitteilte.