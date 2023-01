Rund 690.000 Euro für Sanierung von Kleist-Museum Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) erhält für die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus weitere Mittel vom Land Brandenburg. In diesem Jahr werden nach... dpa

ARCHIV - Das alte Gebäude des Kleist-Museums und daneben der Neubau (r). a/Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Frankfurt (Oder) -Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) erhält für die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus weitere Mittel vom Land Brandenburg. In diesem Jahr werden nach Angaben des Kulturministeriums rund 690.000 Euro bereitgestellt. Weitere 465.300 Euro kommen vom Bund. Die Sanierung des Museum-Altbaus soll voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, wie das Kulturressort am Montag weiter mitteilte. Frankfurt (Oder) ist die Geburtsstadt des Dichters Heinrich von Kleist (1777-1811).