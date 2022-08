Für die Fans war es überfällig: Nachdem bald alle europäischen Länder eine eigene Version von „RuPaul’s Drag Race“ haben, soll nun auch Deutschland einen Ableger der seit 13 Jahren so erfolgreichen Drag-Show bekommen. Streng nach den Regeln des leistungsorientierten Wettbewerbs wird die beste, lustigste und talentierteste Queen gewählt. So hat RuPaul über die Jahre dem Phänomen Drag zu mehr gesellschaftlicher Toleranz und Akzeptanz und seiner Show zu traumhaften Einschaltquoten verholfen.

Sprungbrett in weitere Showbiz-Formate

Das Prinzip ist so einfach wie unterhaltsam: Es gibt mehrere Challenges für die Teilnehmerinnen, darunter das beste Outfit, perfektes Playback und einen Makeover-Wettbewerb, die von einer mittlerweile meist prominenten Jury bewertet werden. RuPaul als Host und Moderator sitzt ebenfalls in der Jury.

Unter den Gewinnerinnen der Show waren in der Vergangenheit so große Talente wie Bob the Drag Queen oder das Model und Burlesque-Tänzerin Violet Chachki. „Ru Paul’s Drag Race“ ist also nicht nur eine unschlagbar unterhaltsame Show, sondern sicherlich auch ein Sprungbrett in weitere Showbiz-Formate.

imago images Macher, Host und Moderator der Show: RuPaul.

Nun ist es also so weit: Auch deutsche Dragqueens können nach Ruhm streben und unsterblich werden unter den strengen Augen einer sicherlich wohlausgewählten und profunden Jury, denn die amerikanische Produktionsfirma World of Wonder hat für Deutschland einen Casting-Aufruf gestartet. Nachdem Interessentinnen eine Onlinebewerbung ausgefüllt haben, müssen sie sich mit einem selbst produzierten Video bewerben, das den Kandidaten oder die Kandidatin in Drag zeigt und einen Einblick in die Persönlichkeit geben soll. Weitere Bedingung: Die Bewerberinnen müssen fließend Deutsch sprechen.

Wo die Show am Ende gezeigt wird, auf welchem Sender oder über welchen Streamingdienst, ist noch nicht klar. Ähnliche Formate zogen hierzulande bislang wenig Zuschauer an, aber vielleicht zieht das Original mehr Menschen in seinen Bann als vergleichbare Sendungen.

Bewerben kann man sich noch bis 26. August unter der Adresse dragqueensdeutschland.castingcrane.com. Wer für die Show infrage kommen möchte, der muss dann das Video bis zum 23. September 2022 eingesandt haben.