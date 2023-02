Rushdie leidet nach Attentat unter gravierenden Spätfolgen „Ich bin noch nicht aus diesem Wald heraus, wirklich“. Sagt der Autor Salman Rushdie über seine Situation ein halbes Jahr nach dem Anschlag auf ihn. dpa

New York -Ein knappes halbes Jahr nach dem Attentat auf Salman Rushdie leidet der britisch-indische Autor noch immer körperlich und mental. „Ich fand es sehr, sehr schwierig zu schreiben. Ich setze mich hin, um zu schreiben, und nichts passiert. Ich schreibe, aber es ist eine Kombination aus Leere und Schrott, Sachen, die ich schreibe und die ich am nächsten Tag wieder lösche. Ich bin noch nicht aus diesem Wald heraus, wirklich“, sagte der 75-Jährige dem Magazin „New Yorker“ in einem am Montag veröffentlichten Interview.